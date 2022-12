Por qué a los gatos les encantan los árboles de Navidad y qué hacer para que no se hagan daño

Jacques Julien via Getty Images

“Cuando los gatos están en territorio familiar, a menudo quieren investigar algo nuevo. El árbol huele a exterior, por lo que hay mucho que investigar”, declaró. Según este especialista, esto también tiene que ver con que el árbol se sitúa en un espacio que antes no ocupaba, y solo por un tiempo determinado durante el año, lo que considera una “invasión” de un espacio que antes era suyo.

Los “ataques” de estos felinos a los árboles de Navidad suelen acabar con el árbol volcado y con el animal saltando por toda la casa, lo que puede provocar que el animal se hiera. Ya no solo por la caída, sino porque puede electrocutarse al morder las luces que lo decoran, puede atragantarse con algún adorno e incluso puede intoxicarse con la resina si es un árbol natural, ya que es tóxica para el felino, tal y como contó el veterinario clínico Benito Pérez, del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a El HuffPost.

¿Cómo evitar que tu dato se haga daño?

Otros consejos, como los que da Hogarmanía, es utilizar papel de aluminio para decorarlo o para cubrir la parte inferior ya que no les gusta el sonido del papel y no lo tocarán. También recomiendan escoger uno más pequeño y sin grandes decoraciones para evitar que le llame tanto la atención o colocar los adornos en la parte superior para que no los tenga tan cercanos en su campo de visión.