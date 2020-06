REUTERS Imagen de archivo de Trump y su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, en la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia solicitó al juez encargado del caso, Royce C. Lamberth, que la medida que reclama también debe impedir que la editorial, Simon & Schuster, y las librerías lo distribuyan.

“EEUU solicita a este tribunal que haga cumplir al acusado con las obligaciones legales que asumió libremente como condición para recibir acceso a información clasificada y evite el daño a la seguridad nacional que resultará si su manuscrito se publica en el mundo”, indica la demanda.

Medios estadounidenses han filtrado ya este miércoles algunos extractos del libro de Bolton, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, que ofrece la imagen de un Donald Trump que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.

También se describe como el presidente pidió personalmente a su homólogo chino, Xi Jinping, ayuda para ser reelegido en las elecciones, previstas para el 3 de noviembre. En el manuscrito del libro, obtenido por la cadena de televisión CNN, Bolton relata que en una reunión de la Cumbre del G-20 en Osaka de 2019, Trump “asombrosamente” dirigió la conversación hacia las elecciones estadounidenses, aludiendo a “la capacidad económica de China para afectar a las campañas en curso, rogándole a Xi que se asegurara de que ganara”.

Según el exasesor de Seguridad Nacional, Trump “destacó la importancia de los agricultores y el aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral”. Bolton ha explicado que “imprimiría las palabras exactas de Trump”, pero que el proceso de revisión llevado a cabo por la Casa Blanca antes de la publicación del libro “ha decidido otra cosa”.