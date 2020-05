Por qué algunas provincias no pasan de fase al completo, sino por zonas

La tensión se ha mantenido hasta el final, salvo en algunas excepciones. Este viernes por la tarde, pasadas las 20.30 horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han anunciado qué zonas de España pasan a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, 11 de mayo.

Horas antes ya se había conocido la decisión de que Madrid no pasaba a la siguiente fase, pero la mayoría de las provincias seguían en duda. Finalmente, las provincias no han sido el territorio de referencia en todos los casos. En concreto, el mapa de España ha aparecido con diferentes tonos de azul en Castilla y León, que no había solicitado el paso a la siguiente fase, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.

En Castilla y León, ninguna provincia completa transita a la fase 1, pero sí 26 zonas básicas de salud, ha anunciado Simón. En el caso de la Comunidad Valenciana, no pasa a la fase 1 ninguna provincia pero sí lo hacen departamentos sanitarios “por la muy buena evolución en algunos”. Y en Cataluña, pasan a la fase 1 las zonas que solicitó el Govern, y que se incluyen en el siguiente cuadro:

Castilla y León: las zonas básicas de salud de Muñico (Ávila), Sedano (Burgos), Valle de Losa (Burgos), Truchas (León), Matallana de Torio (León), Riaño (León), Torquemada (Palencia), Robleda (Salamanca), Alaejos (Valladolid), Mayorga de Campos (Valladolid), Alta Sanabria (Zamora), Carbajales de Alba (Zamora), Tábara (Zamora), Quintanar de la Sierra (Burgos), Espinosa de los Monteros (Burgos), Pampliega (Burgos), Valle de Mena (Burgos), Aldeadavila de la Ribera (Salamanca), Lumbrales (Salamanca), Miranda del Castañar (salamanca), San Pedro Manrique (Soria), Esguevillas de Esgueva (Valladolid), Santibañez de Vidriales (Zamora), Alcañices (Zamora), Corrales del Vino (Zamora) y Villalpando (Zamora). Cataluña: las zonas sanitarias de Terres de l’Ebre (Tarragona), Camp de Tarragona (Tarragona) y Alt Pirineu-Aran (Lleida). Comunidad Valenciana: los departamentos sanitarios de Vinaròs (Castellón), Requena (Valencia), Xàtiva-Ontinyent (Valencia), Gandia (Valencia), Alcoy (Alicante), Dénia (Alicante), La Marina Baixa (Alicante), Elda (Alicante), Orihuela (Alicante) y Torrevieja (Alicante).

“El debate ha sido intenso e interesante”, ha reconocido Simón, que ha achacado a “la idiosincrasia” de los territorios esta diferencia de fase independientemente de las fronteras provinciales.

“No todo es blanco o negro, hay mucho gris”, ha recordado Illa, al tiempo que recalcaba que esto “no es una carrera”. Unos días atrás, ya hubo polémica sobre si la provincia debía ser o no el territorio de referencia para determinar el paso de fase en la desescalada.