¿Por qué Casado no quiere mejorar las pensiones?

Casado insiste en que está en contra de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y asegura que si llega al Gobierno derogará la actual Reforma de las pensiones a pesar de que ha sido acordada con empresarios y sindicatos. Dice que la suya “era la buena”.

Pero ¿la reforma del PP era la buena? ¿Subir las pensiones sólo un 0,25%, sólo 1 euro al mes, era lo bueno? ¿Que nuestros mayores perdiesen poder adquisitivo cada año esto era lo adecuado? ¿De verdad Sr. Casado?

Ya se le ha olvidado al líder del PP que en 2014, 2015, 2016 y 2017 las pensiones sólo subieron un 0,25% al año, mientras la inflación acumulada en el mismo periodo fue de un 3% según los datos del INE. Ello provocó que un millón y medio de jubilados sufrieran riesgo de pobreza tras la Reforma de pensiones del PP. ¿Este es su modelo Sr. Casado? ¿Esto era lo bueno?

Pero no quiero olvidarme tampoco de que fue un Gobierno del PP quien se cargó el Fondo de Reserva de las pensiones, sacaron 74.437 millones de la hucha de las pensiones entre 2012 y 2017 y la dejaron casi vacía, la vaciaron en un 90%. ¿Ya no se acuerda el líder del PP de esto?

También es importante recordar cómo un Gobierno del PP implantó por primera vez el copago de los medicamentos a los pensionistas, lo que supuso un gasto para ellos que rondaba los 500 millones de euros.

Y a todo ello hay que añadir que el PP retiró más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que eran adquiridos fundamentalmente por nuestros mayores y cuyos precios llegaron a triplicarse, lo que hizo tambalear su economía.

Aún recuerdo una mujer mayor malagueña que en aquellos días me explicaba que un simple resfriado le costaba 50 euros en medicinas que antes no tenía que pagar y ahora con el PP sí; y que con una pensión de 600 euros como la suya, un constipado marcaba la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. ¿Esto es lo bueno Sr. Casado?

Pero todo ello cambió radicalmente con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. En 2018 las pensiones subieron un 1,6% y un 3% las mínimas. En 2020 se aprobó otra subida de las pensiones, en este caso del 0,9 las pensiones y para el próximo año subirán en torno a un 2,2% y las mínimas un 3%. ¿Esto es lo que no le gusta a Casado? ¿No le gusta que ahora las pensiones suban entre 6 y 12 veces más que con el PP?

Ahora este Gobierno progresista ha presentado una Reforma de las pensiones que supone un cambio radical respecto a la última reforma de 2013 impuesta por el PP, en primer lugar porque tras 10 años se ha conseguido recuperar el consenso en un sistema catalizador de la cohesión social como es el sistema de pensiones y en segundo lugar porque se recupera el IPC anual como índice de revalorización. ¿Esto es lo que no le parece bien a Casado?

Por otro lado, ha sido el Presidente Pedro Sánchez quien ha cumplido su compromiso de eliminar el copago farmacéutico para más de 6 millones de personas, entre ellas para aquellos pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros anuales o 11.200 en el caso de que no estén obligados a presentar declaración por el IRPF.

Por último destacar que este Gobierno también ha bajado el precio de 1.300 medicamentos, una medida fundamental para muchas familias en general y particularmente para nuestros mayores.

¿Por qué a Casado no quiere mejorar las pensiones? Quizás la respuesta sea porque quiere que algunos hagan negocio con los planes de pensiones privados, aunque ello suponga que buena parte de las personas con pensiones bajas no puedan llegar a fin de mes como pasó con Rajoy. Los socialistas nunca vamos a compartir este planteamiento, defendemos una recuperación justa, con pensiones dignas para nuestros mayores donde nunca pierdan poder adquisitivo.