¿Por qué Chelo García Cortés es la única a la que no ha visitado su familia en 'Supervivientes'?

Pasado el ecuador del concurso, prácticamente todos los participantes de Supervivientes 2019 han recibido la visita de alguno de sus familiares. Varios de ellos llevan exigiéndolo desde el principio, después de quejarse del supuesto favoritismo del programa con Isabel Pantoja. La artista no solo ha hablado varias veces con sus hijos, sino que también es una de las que ha recibido la sorpresa de ver a su hija Isa Pantoja en la isla.

El contacto puntual con sus seres queridos es una forma de mantener el ánimo y la estabilidad mental, sin embargo, Chelo García Cortés todavía no ha podido ver a su familia (a estas alturas). La periodista se ha quejado de que ella no es menos que ningún otro concursante, se ha enfadado y ha roto a llorar en varias ocasiones por esto. Aunque también es cierto que “solo quiere ver a Marta”, su mujer, y no le vale ninguna otra persona. Pero Marta no parece dispuesta a cruzar el océano por Chelo... De hecho, rechazó la invitación del programa para ir a Honduras.