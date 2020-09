Por qué Ciudadanos no deja caer a Isabel Díaz Ayuso

Lo cierto es que por mucho que los socialistas se muevan, por el momento los naranjas apenas tienen incentivos para descabezar a Díaz Ayuso. “Tienen miedo”, cuenta una diputada socialista a las órdenes de Ángel Gabilondo en la Cámara autonómica. Y añade: “La moción no es un brindis al sol, siempre ha estado abierta. Pero otra cosa es que vaya a salir adelante. A nadie se le escapa que una moción fallida beneficia a quien no la pierde: se hace para ganarla y si se pierde sale reforzada Ayuso. El otro día, solo con la mera mención de la moción, PP y Cs se empezaron a declarar amor eterno. Esa sola mención ha servido de pegamento”.

En el PP, no obstante, reconocen que ha cundido cierta preocupación sobre qué hará Cs. El partido de Aguado ha pasado en apenas dos años de amenazar al PP con apoyar una moción socialista para que apartara a la expresidenta Cristina Cifuentes por el ‘caso máster’, a ser la muleta de Díaz Ayuso a pesar de las duras críticas que está recibiendo por la gestión de la pandemia. “Ese Cs, el de amenazar a Cifuentes, dejó de existir. La metamorfosis ha sido tan escandalosa que… ¿Ahora quién les cree?”, lamenta esta diputada socialista.

“Creo que no van a dejar caer a Díaz Ayuso por varios motivos. Primero, porque ahora gobiernan y se dan cuenta de que esto de estar en la administración no es fácil. Y, segundo, porque si apoyan una moción en realidad se estarían haciendo un harakiri. Aquí, en Madrid, el voto de Cs es más de centroderecha que de centroizquierda. Además, se estarían haciendo una automoción de censura a sí mismos. No se puede olvidad que ellos también tienen responsabilidades. No creo que la vayan ni a presentar ni a apoyar. Me parece más factible que pudiera haber un ‘tamayazo’… pero también sería la muerte de Cs”, explica un cargo popular en el Gobierno de Díaz Ayuso.

Los rumores vuelan por la Asamblea vallecana: solo hacen falta tres diputados para que den los números que le corten la cabeza a la presidenta madrileña. Y casi todos en la Cámara miran a las filas del partido de Ignacio Aguado. En algunos medios, con una línea editorial cercana a la la derecha, se ha especulado con que sean el portavoz, César Zafra, el presidente del parlamento regional, Juan Trinidad y el consejero de Política Social, Alberto Reyero —despojado de la gestión de las residencias en la primera ola por Díaz Ayuso— quienes traicionen la coalición con el PP en una nueva edición de transfuguismo.