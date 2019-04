Por qué dejé un trabajo bien pagado para quedarme en casa a cuidar de mis hijos

La encrucijada entre seguir trabajando o quedarme en casa para cuidar a mis hijos me desgarraba entre la emoción y el miedo. La emoción de pasar más tiempo con mis hijos en sus primeros años de formación sin tener que abarcar más de lo que era capaz. El miedo de no cotizar para la pensión y minimizar mis aspiraciones laborales al retirarme de la población activa.

Hace cuatro años, no me habría creído esta decisión. Siempre había considerado que mi carrera profesional era mi máxima prioridad; planificaba mi siguiente paso adelante y fijaba objetivos para los siguientes cinco años. Mi empleo era exigente y me sentía realizada. No pasaba un día sin aprender algo nuevo de un estudio recientemente publicado, de un compañero de trabajo con más experiencia o de un nuevo medicamento aprobado para la venta. La decisión de poner todo esto en pausa no fue nada sencilla.

Cuando nació mi hijo en 2017, supe que habría complicaciones, pero planifiqué mejor mi vuelta al trabajo después de la baja por maternidad. Me sentía segura con un marido con el que me reparto las tareas al 50%, con unos cuidadores fiables y con unos abuelos que nos apoyaban, de modo que podía gestionar mi carrera y mi vida familiar. Comprendía que no era la situación ideal, pero estaba conforme.

Como cabía esperar, hubo periodos en los que las cosas iban mejor y periodos en los que un pequeño bache se convertía en un desastre. Como madre trabajadora con dos hijos, hacía más de lo que podía porque no quería que nadie pensara que estaba distraída o que no hacía suficiente. Puse demasiada presión sobre mis hombros. Como tenía que salir a las 16:30 para recoger a mi hija de la guardería, volvía al trabajo después de acostar a mis hijos para terminar lo que no me hubiera dado tiempo de hacer durante el día. A la mañana siguiente, vuelta a empezar.

Mi marido es médico, por lo que tiene que entrar pronto a trabajar y quedarse hasta tarde. Muy a menudo, le resultaba imposible ir a la guardería, así que ahí tenía que estar yo a las 7 de la mañana esperando a que abrieran las puertas. Era la única forma de estar a tiempo en mi trabajo. Recuerdo un día que nuestra canguro no pudo venir y nos pusimos a discutir a las 6 de la mañana en la cocina sobre quién tenía que quedarse en casa, porque yo tenía reuniones que no me podía perder y él tenía que estar en quirófano. La situación era una locura.

Vivíamos día a día, esperando que surgiera de repente algún tipo de equilibrio entre la vida profesional y la personal. Sabíamos que no era un estilo de vida sostenible.

Había veces en las que me decía: “Puedo hacerlo, no es imposible. Le doy demasiadas vueltas. Solo tengo que sacrificarme más, pero conseguiremos que funcione”.

Una parte de mí seguía susurrándome: “Jamás recuperarás estos años”. Había una vocecilla en todo momento conmigo diciéndome que necesitaba un cambio.

Las decisiones de este estilo son muy personales y dependen de las circunstancias de cada individuo, pero al final me di cuenta de que este era el momento para estar en casa con mis hijos. Cuando mi familia y yo estemos preparados, pensaré en la mejor forma de volver al mundo laboral.