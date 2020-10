Por qué desprecias tu color

Ya sé que le rendí homenaje (inusual y atrevido, según algunos colegas) la semana pasada, pero cuando se trata de Miguel Delibes no me importa repetirme. Y es que tengo por costumbre acudir a uno de sus relatos breves en cuanto me entran dudas acerca de qué es la literatura. Se titula El sol y desarrolla dos escenas endiabladamente sencillas.

En la primera, Aguedita, una aldeana de la Castilla más atroz, trabaja bajo el sol de julio tapada por completo; no faltan ni el sombrero, ni los guantes ni el pañuelo que cubre el rostro dejando apenas una rendija para los ojos (un burka mesetario). No quiere llegar a la verbena de las fiestas con la piel oscura de las campesinas.

En la segunda, Aguedita, una niña bien de Madrid, tiene prisa por llegar a San Sebastián para tumbarse en La Concha y atrapar cuanto antes el tono cobrizo que ansía. Se acerca un gran baile y tiembla al pensar que puede presentarse lechosa como las chicas sin posibles (y el agua encajonada de su piscina, no le basta).

Como comprenderán, la fábula de Delibes se me ha venido a la cabeza, una vez más, al leer que entre los políticos brasileños triunfa la moda de aclararse la piel para no ser relacionados con su propia raza.

Tampoco dejo fuera del saco de los despropósitos los arrumacos que Donald Trump hizo durante el primer debate electoral a los grupos supremacistas “occidentales” (a ver si es que defienden que se vive mejor en Badajoz que en Toledo y nos estamos preocupando por nada).

Siempre he sostenido que la gran ventaja de los boxeadores negros sobre los blancos es que a los primeros no se les distinguen los hematomas, por lo que no hay manera de saber si están por caer o siguen tan frescos como en la báscula.

Y no debo de ser el único en pensarlo.

La piel oscura ha lavado la conciencia de esclavistas y asesinos durante siglos. Los latigazos, las hostias y las balas combinan mejor con los tonos chocolate.

Es sabido que, en la moda de la barbarie, siempre ha triunfado la discreción.