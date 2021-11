Por qué el bielorruso Lukashenko ha lanzado el pulso de los migrantes contra la UE

via AP El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una imagen de archivo.

La propia Comisión Europea es clara al ahora de señalar con el dedo. Lo dice por ejemplo en el texto en el que justifica las nuevas sanciones adoptadas: “Tras las perturbaciones políticas que han tenido lugar en Bielorrusia y las medidas restrictivas adoptadas por la UE, en junio de 2021 Bielorrusia comenzó a organizar vuelos y viajes internos para facilitar el tránsito de migrantes hacia la UE, primero a Lituania y posteriormente a Letonia y Polonia. La mayoría de los migrantes eran nacionales iraquíes, afganos y sirios”, acusa. “El número de llegadas irregulares a Lituania durante 2021 es más de cincuenta veces superior al número correspondiente durante 2020. Polonia y Letonia también han sido testigos de un enorme aumento de los cruces irregulares de sus fronteras desde Bielorrusia. El número de llegadas irregulares diarias se ha reducido drásticamente gracias a los esfuerzos concertados de la UE. No obstante, la presión migratoria en la frontera sigue siendo elevada”, añade. Un plan “personal” del presidente Las denuncias hablan de personal público trabajando junto a agentes de viajes, compañías aéreas y hasta coyotes en las zonas kurdas de Irak, hasta Yemen e incluso Afganistán, donde la llegada de los talibanes al poder ha acelerado el exilio de sus nacionales. Lo relata, por ejemplo, Pável Latushko, exministro de Cultura bielorruso, quien en una entrevista con la Agencia EFE sostiene que estamos ante una crisis cocinada “a fuego lento” por las autoridades de su país. “Lukashenko es una persona muy vengativa. Quiere castigar a Europa por no reconocerle como legítimo presidente tras las fraudulentas elecciones de agosto de 2020″, resume. Desde su exilio en Polonia, explica que el plan fue trazado “personalmente” por Lukashenko en abril. “El coordinador es su hijo, Víctor (antiguo asesor de seguridad nacional), que viajó entonces a varios países de Oriente Medio para organizar la llegada de inmigrantes irregulares”, señala. Los ejecutores de la “operación especial” serían el KGB, el Comité Estatal de Fronteras y el Ministerio de Exteriores. El plan, añade, tiene tres etapas: primero se envía a las fronteras a los migrantes llegados en avión (justo a países que han dado apoyo a los opositores, han denunciado el supuesto fraude electoral y han presionado para que se aprueben sanciones contra su vecino); luego dejar que acampen en la frontera, como hacen ya, y “vender a los medios de comunicación occidentales lo duro que es la vida de los inmigrantes, de forma que Europa acepte acogerles”; y finalmente, ante la presión, lograr que Bruselas levante en todo o en parte las sanciones que ahora mismo le asfixian y que van desde el embargo de armas y la prohibición de exportar bienes destinados a la represión interior a la inmovilización de activos y la prohibición de viajes a diversos mandos. Desde 2020, las autoridades de Bielorrusia han venido cancelando o simplificando los requisitos de visa para 76 países; entre ellos hay varios afectados por serios conflictos, como Siria, Libia, Irak y Afganistán, por lo que la llegada de migrantes lleva meses produciéndose, aunque no al ritmo actual, cuando en la república exsoviética se encuentran cerca de 7.000 refugiados, de los que unos 2.000 se concentraban desde el pasado día 8 en la zona de Bruzgui-Kuznitsa, junto a Polonia. El exministro dice que, tras este paso, en el aeropuerto de Minsk se puso un consulado del Ministerio de Exteriores. “El visado cuesta 180 euros por cabeza. Bielorrusia les da un visado grupal, que cuesta sólo 30 euros, y la diferencia va a los bolsillos del Estado”, explica. “Cada día la Administración presidencial se embolsa unos 100.000 euros de dinero negro” que ganan las agencias turísticas que gestionan la llegada de esos “turistas” irregulares, señaló. Lo que no se cuenta a los migrantes, recuerda Poelmans, es que Europa no quiere una crisis de refugiados como la de 2015, que se ha blindado y es menos porosa -y solidaria- ante estos fenómenos y que justo intentan entrar por el lado más duro de la muralla, el del este donde gobierna la ultraderecha populista y antimigrante, que no va a abrir las fronteras. De ahí viene lo que tenemos ahora: familias enteras tiradas en un bosque y junto a los pinchos de una alambrada, soldados que les echan a los perros encima y al menos 10 muertos ya.

Europa tiene un talón de Aquiles: tiene valores, tiene escrúpulos, no le da igual tener a miles de personas ahí tiradas pasando hambre y frío (...) También tiene una opinión pública libre que presiona para que sean asistidas. Lukashenko lo sabe