Por qué el Brexit afecta a tu bolsillo y también a tu voto

El Brexit parece un tema allende los Pirineos, un monumental lío con las caras de Theresa May o Boris Johnson . Pero si no hay acuerdo y se va a una ruptura dura, las consecuencias serán muy negras también para España . Y el tema ya ha sido incorporado en los discursos electorales, especialmente del PSOE y del PP . Es imposible abstraerse de un debate especialmente candente en estas horas, cuando Londres ha presentado un texto alternativo que ahora estudia Bruselas , sin cerrar la puerta pero sin mucho entusiasmo.

“Somos, amigos y amigas, la garantía de estabilidad ante retos urgentes que tenemos por delante como un Brexit sin acuerdo”. Palabra de Pedro Sánchez , pero no en una rueda de prensa en Bruselas o durante una intervención en el Consejo Europeo . Una frase pronunciada en la misma presentación este lunes del lema de precampaña para el 10-N: “Ahora Gobierno, ahora España”.

Los 200.000 españoles que viven ahora mismo en Reino Unido también se verían afectados, pero esta crisis no preocupa únicamente a los españoles, sino también a los británicos que viven en nuestro país, que doblan esa cifra. Con el Brexit dirán adiós a la libre circulación por Europa y necesitarán un visado o pasaporte para venir a nuestro país. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que podría producirse un colapso financiero y la libra quedaría superada por el euro y el dólar, lo que supondría la restricción de salarios. Por fuerza, se notará en cómo viven en nuestro país, en lo que gastan y en lo que invierten, y el Gobierno que salga de las urnas tendrá que afrontarlo, también.

Un dique de contención

La estrategia de Sánchez mirando a Europa es similar a la que han empleado en las elecciones europeas las mayores formaciones de gigantes como Alemania o Francia. El auge de la ultraderecha, que rechaza profundamente más unión entre los socios, que propugna la independencia de las decisiones de los estados y que, incluso, ha cuajado en nuevas propuestas de “exit” (los ultras de Alternativa para Alemania quieren que su país deje el club comunitario, un Dexit), provocó que se levantara un dique de contención contra estas ideas, demasiado proteccionistas, con demasiados ecos de Johnson (salvando las distancias).

La extrema derecha subió en el Parlamento Europeo, como era esperado, pero ni por asomo con la fuerza anticipada ni con posibilidad de obligar a la aprobación de leyes, de tumbar propuestas. Sin poder de decisión. Tanto la canciller alemana Angela Merkel (conservadora) como el presidente francés Emmanuel Macron (liberal) asumen, como el mandatario español, que el de la unidad y el europeísmo son los estandartes correctos en este siglo.

En las elecciones más recientes, las del pasado domingo en Austria, el Partido Popular local basó parte de su discurso en el miedo a que los ultras -con los que acababa de romper coalición- apostasen por irse de un grupo “que garantiza el futuro justo de los ciudadanos”, en palabras del canciller, Sebastian Kurz. Europa, que hace cinco años era apenas una pata de demonio de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional), también se ha colado en la campaña de Portugal, que vota este domingo. El Brexit, reconocen las principales fuerzas, sólo resta poder a la unión, y es una idea “rechazable”, dice el presidente Antonio Costa.

“Cuando la Eurocámara llamó al voto en mayo con el lema “Elige tu futuro” se refería en gran parte a esto, a situaciones como la del Brexit. En los próximos cinco años, la cuestión de cómo acomodar al Reino Unido, dentro y fuera de Europa, va a ocupar mucho tiempo para los líderes de la Comisión Europea y, al final, la CE somos todos los estados. Es normal que el tema entre en campaña”, reconoce el analista belga Matthias Poelmans.

“La incertidumbre es mucha por el desgaste que genera, por las dudas y porque aviva los fantasmas de los no europeístas. No creo que eso pase en España, donde la ultraderecha no es muy fuerte y donde la izquierda es marcadamente pro-Europa. El debate urgente en España va a ser el de la gestión de este problema”, añade. “Si hace cuatro años nadie pensaba en la UE en unas elecciones nacionales, ahora todos vemos el elefante en la habitación. Reino Unido nos lo ha puesto delante, cuando parecía impensable”, constata.