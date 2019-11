Por qué el feminismo es clave para plantar cara a la ultraderecha

Ahora, 52 diputados de Vox tendrán voz y voto en el Congreso de los Diputados y el movimiento feminista será clave los próximos meses para hacer frente a un pensamiento que se creía superado. Como las de la diputada Alicia Rubio y las clases de coser que implantaría en las escuelas . Y es que el feminismo es imprescindible, a día de hoy, para frenar a la extrema derecha. Es más: sin feminismo no hay igualdad. Y sin igualdad no hay democracia.

Esa fuerza que ha cobrado el movimiento hace que sea poderoso a la hora de plantar cara a los ultras. Frente a los 52 escaños de Vox, millones de personas seguirán saliendo a la calle porque gran parte de la sociedad ha comprendido que es patriarcal y desigual. “El feminismo se ha hecho maduro, ha profundizado en sí mismo, ha ensanchado sus límites y ha sumado a más personas”, asegura Varela, “también a hombres”.

Las más jóvenes, dispuestas a luchar por su futuro

Y es que ya no son un grupo de señoras pidiendo sufragio universal. Ahora son varias generaciones las que piden igualdad para todos. “No ha habido relevo generacional”, dice Varela, “y vemos a niñas sujetando pancartas con sus abuelas”. El feminismo empieza a llegar también a las mujeres más jóvenes: “Hay grupos feministas en los institutos con conciencia de género, por eso creo que ya no es una ola, sino un tsunami”. No hay relevo generacional “porque no se ha ido nadie”. Esta cuarta ola, por tanto, es “absolutamente intergeneracional”.