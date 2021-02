Por qué el nuevo disco de C. Tangana es un antes y un después en su carrera

View this post on Instagram

Toca diferentes géneros musicales

La experimentación del disco no se queda en el bolero de Un veneno, que reinterpreta en versión remix. Las canciones que ha ido lanzando Tangana como anticipo dan buena de ello. En Tú me dejaste de querer fusiona una base electrónica con flamenco, mientras que en Comerte entera canta a ritmo de bossa nova.

Las colaboraciones de oro

El triunfo de una estética

Puede que no sea del gusto de todos, pero C. Tangana no da puntada sin hilo a nivel estético en sus videoclips. El artista mezcla prendas de marcas emergentes como Bode con looks de Gucci. Su trabajo no solo está en las prendas, también en los escenarios. Tan pronto reivindica nuevos locales de moda de Madrid como la terraza del Hotel Riu, o el clásico y castizo restaurante L’Hardy.