Por qué el voto latino podría decidir (esta vez sí) las elecciones en EEUU

Uno se dedica a despotricar contra el supuesto comunismo y socialismo del Partido Demócrata. El otro busca la empatía del público al ritmo de Despacito. Uno aplica políticas para deportar de manera “expedita” a migrantes sin documentos que no puedan demostrar que llevan al menos dos años en Estados Unidos. El otro promete que, si gana las elecciones, promoverá una iniciativa para conceder la ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas en el país.

Uno es el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el otro es su rival demócrata en las próximas elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden. Ninguno lo ha dicho abiertamente, pero ambos saben que el voto de los latinos, ese disputado e incierto ‘santo grial’, será decisivo para determinar quién gobierna el país los próximos cuatro años.

En Estados Unidos, la población latina es la minoría más mayoritaria. 32 millones de latinos están llamados a votar, lo cual supone un 13% del censo electoral. Teniendo en cuenta la mano dura del presidente Trump con la inmigración —separación de niños de sus padres, deportaciones, el muro con México—, uno podría pensar que la población hispana votará en masa al candidato demócrata. Error: eso sería simplificar demasiado las cosas.

Por un lado, los latinos tienden a integrarse con facilidad en la sociedad estadounidense, lo cual hace que, pasado un tiempo, dejen de identificarse con la población migrante recién llegada. Por otro lado, muchos latinos llegaron precisamente a Estados Unidos huyendo de regímenes socialistas o comunistas, y esa es la baza que Trump está explotando. Además, está el factor machista: algunos (hombres) latinos ven en Donald Trump una figura de “caudillo machista” que les representa, tal y como reconocía el diputado demócrata Darren Soto, de origen puertorriqueño, en un reportaje de Politico.

El ‘voto latino’ no existe

“El voto latino es como el Santo Grial. Todo el mundo le presta mucha atención, pero no siempre se encuentra”, afirma Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICADE y experto en política estadounidense. “Para empezar, el voto latino no es monolítico, a diferencia de lo que suele ocurrir con el voto afroamericano, que en su mayoría va a parar al Partido Demócrata. Además, muchas veces no cumple con las expectativas de participación”, señala el profesor.

Se estima que Biden podría acaparar el 65% del voto latino, un porcentaje alto, pero lejos del 79% que logró su predecesora, Hillary Clinton, que aun así no pudo ganar en estados clave como Florida. Además, y como apunta Rodríguez, la última vez que se celebraron elecciones en Estados Unidos, en las midterm de 2018, la participación latina fue de un 40%, muy por detrás de la del electorado blanco (57%) y afroamericano (51%).