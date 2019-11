Por qué en 48 horas se logró lo que fue imposible en seis meses

Anadolu Agency via Getty Images

Pablo Iglesias abrazó a Pedro Sánchez el martes en el Congreso. Lo vio en directo toda España. Y no habían pasado ni 48 horas desde el cierre de las urnas el 10-N. Pero no hay que ir muy atrás en el calendario para escuchar al líder de Podemos, también en la Cámara Baja, reprocharle al presidente en funciones que “es difícil negociar en 48 horas lo que no se quiso en 80 días”.

Con ese achuchón, ambos encaminaron al país hacia su primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en 1977. Y, de paso, se quitaron una máscara de reproches previos. Se acabó la función. El teatro duró 48 horas. ¿Pero por qué en julio dos días no fueron suficientes y en noviembre incluso han sobrado horas?

El acuerdo desmonta todos los mensajes que Sánchez ha mandado a los ciudadanos desde el pasado verano contrarios a gobernar con Podemos. Llegó a decir que no dormiría bien compartiendo con los morados el control del país. Pero los españoles volvieron a votar y los resultados han dado un “correctivo tanto al PSOE como a Podemos”, según describen a El HuffPost fuentes socialistas cercanas al Comité Federal del partido. La composición del Congreso no alumbra otra mayoría en el hemiciclo.

“Tanto el presidente en funciones como Pablo Iglesias tenían claro que lo que pasó entre abril y julio no se podía volver a repetir”, cuentan esas fuentes de Ferraz. En esos meses hubo un veto al líder de Podemos que ahora se ha roto.

El cambio de opinión de Sánchez respecto a la presencia de su adversario en la sala de mandos de La Moncloa ha potenciado un entendimiento rápido, a diferencia de lo que pasó después de abril. Así lo creen esas fuentes socialistas: “Si se empieza una negociación con un veto, la otra parte eleva el nivel de sus exigencias y se complica todo. Fue lo que pasó en verano”.