Por qué es importante que Jill Biden siga dando clases pese a ser primera dama

Si bien no es nada revolucionario en 2020 que la esposa de alguien tenga un trabajo remunerado, en la dinámica de género presidencial ocurre al revés: es un gran problema.

En cierto sentido, no es una gran sorpresa. Biden siguió enseñando en un colegio del norte de Virginia cuando su marido se convirtió en vicepresidente -una decisión que un asistente calificó recientemente de “locura” debido a la agotadora carga de trabajo que implica su posición-.

“Me gusta trabajar”, aseguró Biden, a sus 69 años, a Vogue el pasado septiembre. “Como muchos de vuestros lectores, yo soy una mujer trabajadora. La enseñanza es mi pasión. Es lo que me encanta hacer. Ha sido mi carrera y es, además, un enfoque realmente importante en mi vida, así que siento que podría manejarlo y luego hacer todo lo que las primeras damas quieren hacer”.

Cumplir con las responsabilidades tradicionales de una primera dama es definitivamente un empleo que exige trabajo duro, pero sin ser remunerado.

Sin embargo, cuando una primera dama se sale de ese espacio, particularmente si se la ve casi como a una política real, generalmente recibe críticas.

Eleanor Roosevelt se ganó enemistades entre los miembros del gabinete de su marido por su activismo. Nancy Reagan fue vilipendiada por su participación en la administración de su esposo. Hillary Clinton fue denostada por... la lista es larga, pero como primera dama, sobre todo por estar involucrada en la reforma del sistema de salud (y aquella vez durante la campaña de 1992, cuando menospreció a las amas de casa).

Éxito, pero sin ambición

Incluso si la primera dama permanece en su sitio, pueden llamarle la atención. Las mujeres de alto perfil tienen un arma de doble filo: deben tener éxito pero no ser ambiciosas. Guapas pero no llamativas. Que hablen bien, pero no demasiado alto. Que generen confianza pero sin ser arrogantes. Michelle Obama se enfrentó a todo eso y más como primera primera dama negra, lidiando contra el racismo y el sexismo.

“Nombras una primera dama y ya es reprendida por ser demasiado honesta, o reservada, demasiado controladora o no lo suficientemente ambiciosa”, escribía la autora Kate Andersen Brower en The New York Times hace cuatro años, reflexionando sobre lo que sucedería si un hombre estuviera en ese rol. “En esencia, se supone que la primera dama encarna a la mujer perfecta”, añadía.