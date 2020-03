Por qué es mala idea quitar importancia al coronavirus

En definitiva, como dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “este virus no respeta fronteras. No distingue entre razas o etnias. No tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país”.

No hay que alarmarse innecesariamente, ya que esto impediría dar una respuesta apropiada a este enorme reto que tenemos por delante, pero también sería peligroso subestimar el problema. Esto evitaría que la opinión pública y la clase política tome conciencia de que es necesario dedicar recursos humanos y económicos suficientes para combatir la enfermedad.

El impulso de la empresa privada es necesario, pero no es en absoluto suficiente para conseguir en breve plazo medicamentos antivirales que funcionen y vacunas eficientes que protejan a un porcentaje amplio de la población de forma que se cree la llamada “inmunidad de rebaño” que asegure también indirectamente a la población no vacunada.

Es necesario un apoyo público que refuerce el trabajo de equipos multidisciplinares de médicos, biólogos, matemáticos, químicos y físicos que aúnen sus esfuerzos en la búsqueda rápida de nuevas terapias y vacunas. Todavía estamos a tiempo, pero no nos podemos permitir continuar con recortes en estos asuntos.