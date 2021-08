Por qué es pronto para hablar de una bajada de efectividad en las vacunas

Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

En los estudios de efectividad, en cambio, “se ve lo que pasa en el mundo real”, y resulta que en el mundo real el perfil de las personas que se vacunan y que no se vacunan no es igual, con lo cual es mucho más complicado establecer comparaciones.

Pedro Gullón señala que el problema a veces es que “se están comparando estudios de eficacia con estudios de efectividad”, y no son lo mismo. “La eficacia es cuando haces un ensayo clínico controlado, en el que sigues a un grupo de personas no vacunadas y vacunadas con características muy similares”, explica.

Esta idea, que en todo caso entra “dentro de lo esperable” según los epidemiólogos, es, sin embargo, muy matizable todavía. Mario Fontán y Pedro Gullón , médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, se han propuesto explicarlo en un artículo publicado en The Conversation , y ahora tratan de aclararlo a preguntas de El HuffPost.

Otro elemento importante para poner en contexto los datos divulgados estos días es la variable que se calcula en cada estudio: el “apellido” que va después de ‘eficacia’ o ‘efectividad’. No es lo mismo si se habla de efectividad de una vacuna frente a infección (un resultado positivo en PCR) que frente a enfermedad sintomática, enfermedad grave u hospitalización.

“Puede que al principio se sobreestimase la efectividad de las vacunas porque primero se puso a personas mayores y personas vulnerables, que de por sí tienen un comportamiento un poco más cuidadoso”, sugiere Gullón. “En cambio, puede que los estudios de ahora estén infraestimando ese efecto real, porque en el fondo las personas vacunadas sienten que están más protegidas y en muchos sitios se les permite hacer más actividades que a las personas que no están vacunadas, con lo cual están más expuestas”, apunta el epidemiólogo. Dicho de otra manera: como no hay ‘igualdad’ de características entre los distintos grupos, los resultados de los estudios que se hicieron antes y después pueden estar sesgados.

Uno de los estudios —aún no revisado por pares— que se ha difundido en los últimos días sugiere que la efectividad frente a infección de la vacuna de Pfizer caería al 53% ante la variante delta pasados cuatro meses. No obstante, el mismo estudio señala que la efectividad de la vacuna frente a hospitalización se mantiene en el 93% en todas las edades, un porcentaje muy elevado.

Aunque aún es pronto para darlo por sentado, “que baje la eficacia de una vacuna frente a infección es algo que, relativamente, se podía esperar”, admite Fontán. No obstante, el epidemiólogo hace hincapié en la dificultad de comparar el comportamiento de la vacuna del covid —que se está administrando a toda la población a la vez “en un contexto de pandemia con transmisiones disparadas y cambiantes”— con cualquier otro suero utilizado anteriormente, o con los ensayos clínicos que se realizaron antes de empezar a utilizar estas vacunas.

Gullón reconoce que “está habiendo problemas estadísticos” con algunos de los datos y que en general “las diferencias no parecen estadísticamente significativas” con respecto a lo que ya se sabía sobre las vacunas frente a cualquier variante del virus. En su opinión, se requiere “más información” y “más tiempo” para sacar una conclusión sobre esta cuestión.

“Los ensayos clínicos predicen cómo de esperable es que se reduzcan los casos en el grupo de vacunados frente al de no vacunados en una incidencia similar a la que se da en el momento de dicho ensayo”, explica Fontán. El problema es que, en el mundo real, esa incidencia cambia y, en el contexto actual, se ha visto “una transmisión disparadísima”, que ha hecho “imposible que no haya casos entre vacunados”.

… pero eso no quiere decir que no funcione

Gullón arroja algo de luz sobre el significado de los porcentajes de efectividad de las vacunas. “Si tenemos un 90% de efectividad frente a hospitalización, eso quiere decir que el grupo de vacunados tiene un 90% menos de riesgo de ingreso que las personas no vacunadas, pero no significa que sea 0”, explica. Significa que, “si no estuvieran vacunadas, tendrían un 90% más de riesgo”, aclara el epidemiólogo.

La quinta ola en España ha tenido “niveles de transmisión altísimos, muy explosivos”, de más de 700 casos por 100.000 habitantes en la media nacional, recuerda Gullón. “Si no hubiera vacunas seguramente estaríamos hablando de un drama muy parecido al de la primera ola”, señala.