Qué es la mal llamada 'viagra femenina' y por qué no debes tomarla

En realidad la cantante no hablaba de la ‘viagra femenina’ como tal, sino que utilizó erróneamente el término para referirse a un brebaje que había probado en un mercado tradicional de Brasil (hecho a base de plantas como guaraná, raíz de sauco y otras hierbas). “Todo natural”, aseguró en aquella entrevista.

“He probado la viagra femenina y me puse como una burra”, afirmó Mónica Naranjo en Sábado Deluxe durante la promoción del programa de sexo que presentará en Cuatro.

Sin embargo, si uno busca en internet ‘viagra femenina’, la gran mayoría de resultados que ofrece la red presenta toda clase de productos que de naturales no tienen absolutamente nada (y de fiables todavía menos).

Pero esto no tiene nada que ver con los posibles efectos que produzcan algunas plantas medicinales, ni en el hombre ni en la mujer. “Desde el punto de vista farmacológico, no existe ninguna planta medicinal que produzca los mismos efectos que el principio activo de la viagra”, asegura.

“En Europa, las agencias del medicamento son muy estrictas. Constantemente se están retirando del mercado muchos productos que dicen en su composición que llevan guaraná o ginseng (eleuterococo), pero luego están adulterados precisamente con sildenafilo y otros principios activos. En cambio, fuera de Europa las autoridades sanitarias no son tan estrictas como aquí y por eso es fácil encontrar productos adulterados”, explica.

Sobre el uso de plantas medicinales para aumentar la libido (aunque no se llamen viagra), el farmacéutico señala que hay sustancias como el guaraná, el ginseng, el azafrán u otro tipo de estimulantes que sí pueden ayudar, pero de forma muy limitada.

“Estamos resumiendo el deseo a una mera cuestión de genitalidad y excitación, dando por hecho, además, que el motivo para el no deseo de encuentros eróticos en las mujeres se debe a una dificultad excitativa obviando todo lo demás”, señala.

Además, en el caso de las mujeres, la excitación funciona de un modo diferente. Por eso no hay un medicamento específico para ellas y debe ser el médico el que decida el tratamiento más adecuado en función del problema.

🔊Retirada del #complementoalimenticio VX cápsulas por contener el principio activo #sildenafilo , no incluido ni declarado en su etiquetado ⛔️ 🔗 https://t.co/PMWu19eiMb pic.twitter.com/8R8cfPUt5z

La sexóloga recuerda que los afrodisíacos en general no son algo nuevo: “Las primeras menciones datan de hace milenios, cuando estos productos se utilizaban vinculados a rituales de fertilidad y similares”.

“Por eso, desaconsejamos por activa y por pasiva que se recurra a productos comprados en internet (o en otro sitio que no sea la farmacia) o fuera de Europa”, afirma.

El peligro de estos compuestos que se venden fuera de las farmacias y sin receta es que se ignora lo que realmente son. “No conocemos las composiciones, no sabemos las dosis que se han usado para hacerlos, ni el fabricante, ni el origen, ni la forma de fabricación, ni la higiene... y ha habido casos de intoxicaciones por comprar estos medicamentos fuera del canal de las farmacias”, alerta el farmacéutico.

Lo que le llama especialmente la atención es el hecho de que se hable de ‘viagra femenina’. “Una vez más, en lugar de pensar en algo específico y propio de y para las mujeres, la tónica general suele ser la de crear un producto que funcione como la famosa viagra pero con las mujeres”, lamenta la especialista, que recuerda que el error es pensar que el hecho de que una mujer no esté predispuesta a mantener relaciones sexuales no tiene que ver con una cuestión de falta de excitación.

Para ello, en lugar de recurrir a cualquier tipo de productos mágicos, la sexóloga propone usar la imaginación: “Trabajar el deseo en pareja requiere de lo dicho, de trabajo, y es eso lo que no nos suele gustar nada. Nunca nos han enseñado a ahondar en nuestro deseo. Además, vivimos en una sociedad que sigue teniendo un montón de clichés frente a toda la sexualidad que no considere normal y los ritmos de vida que llevamos no siempre nos dan tiempo y espacio para poder explorar nuestro deseo con tranquilidad”.

Por eso, Ageitos invita a reordenar nuestras prioridades: “Cuando tenemos dificultades en otros aspectos relacionados con el bienestar sí que invertimos tiempo, entonces, deberíamos preguntarnos cuán importante es nuestra sexualidad y por qué merece la pena que invirtamos tiempo en mejorarla”.