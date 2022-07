Por qué España ha retrocedido en el 'ranking' europeo de derechos LGTBI

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Qué ha pasado para que España, que en 2011 ocupaba el segundo puesto de la lista, se haya quedado atrás? ¿Se han pedido derechos? ¿Tiene algo que ver el aumento de los delitos de odio? “No es tanto que se hayan perdido derechos como que no hemos avanzado tan rápido como otros países, como por ejemplo Francia o Malta. La última gran ley estatal, hasta este año, fue en 2007 y a lo largo de estos años hay otros países que han legislado sobre diferentes cuestiones”, explica Óscar Rodríguez, vocal de relaciones exteriores de FELGTBI+ .

De entre esas cuestiones de las que habla Rodríguez, destacan dos que España ha tardado en abordar: “la autodeterminación de género y perseguir las mal llamadas terapias de conversión”. Cuando se publicó el ranking en mayo todavía no se había aprobado el anteproyecto de la Ley Trans, que pasó el visto bueno del Consejo de Ministros hace una semana y que incluye la autodeterminación de género.

“España está perdiendo el tren del liderazgo de los derechos LGTBI, que son derechos humanos, están perdiendo la ventana de oportunidad”, se lamenta Rodríguez, que espera que salga adelante la Ley Trans y que se implemente. “Que haya una traducción presupuestaria, que no pase como en Madrid, que la ley que iba a perseguir las terapias de conversión no ha funcionado y en Alcalá se han ido de rositas”, denuncia el vocal de FELGTBI+.

Las mejoras que demanda el colectivo en la Ley Trans

Darko Decimavilla, presidente de la asociación de No Binaries España, reconoce que tienen miedo a que agote la legislatura y no se apruebe, y señala que el texto actual se ha olvidado del colectivo. “Falta nuestro reconocimiento. Estábamos en el primer borrador pero, después de la negociación, ahora no. Tenemos esperanza”, revela refiriéndose al proceso de debate y enmiendas, que tiene su primera parada en la comisión de Igualdad del Congreso.