Por qué están aumentando los casos de sarna y cómo prevenirlos

Maria Fuchs via Getty Images/Image Source

¿Son estos aumentos de casos generalizados? ¿Qué ha pasado para que se hayan producido? “El problema que tenemos con la sarna es que al no ser una enfermedad de declaración obligatoria es difícil de cuantificar. En los últimos años se han hecho estudios y efectivamente estamos viendo un aumento”, cuenta Eliseo Martínez, coordinador del Grupo Español de Epidemiología y Prevención de la Salud de la AEDV .

Sobre por qué han aumentado los casos de sarna humana los grupos de estudio de dermatología no tienen todavía una causa concreta, pero sí barajan dos hipótesis. “La primera son los cambios en los hábitos. La sarna se contagia con un contacto estrecho de persona a persona. A raíz de la pandemia, la gente pasó más tiempo dentro de casa, con sus convivientes, con lo que hay un mayor riesgo y una mayor probabilidad de contagiarse”, explica Martínez.

El doctor Martínez señala que la sarna no tiene nada que ver con un problema de higiene y que cualquier persona que haya estado expuesta es susceptible de contagiarse. “Es necesario quitar ese estigma”, insiste.

Cómo prevenirla

Martínez también avisa de que no hay una manera concreta de prevenir la sarna, porque puede aparecer en cualquier momento. “La principal estrategia para que no se transmita al resto de miembros de la familia o personas que viven en la misma casa es el tratamiento precoz para atajarlo”, explica el dermatólogo, que indica que otras personas como compañeros de trabajo o de colegio no necesitarían ponerse en tratamiento.