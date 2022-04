Por qué estos franceses van a votar en blanco por primera vez

Françoise se limitó a romper su tarjeta censal y se sintió “muy bien” al hacerlo. “He votado siempre desde que tenía 18 años”, explica esta profesora de teatro de 62 años. “Desde hace años, en la segunda vuelta, no voto por un candidato, sino para evitar a otro candidato peor, y esta situación empezaba a mosquearme”.

No votó en la primera vuelta de estas elecciones y no irá a la segunda. La pandemia no tiene nada que ver. “En mi trabajo me dijeron que yo era ‘no esencial’ durante la pandemia. La cultura no aparece en los distintos programas de los candidatos. Entonces, ¿para qué moverme?”.

Si Marine Le Pen sale elegida en la segunda vuelta, teme que Francia salga de Europa. “Está por ver si su discurso es menos de extrema derecha que el de su padre”, concluye.