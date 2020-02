Por qué ha conseguido Shakira llegar a la Super Bowl

Miami es territorio latino en Estados Unidos, por eso este año no podían ser otras las protagonistas de la Super Bowl. Shakira y Jennifer Lopez se encargarán de poner la nota musical en esta edición, que se celebra en el estadio Hard Rock de Miami Gardens (Florida). Ni su guerra con Hacienda ni los problemas con sus cuerdas vocales, que la obligaron a suspender su gira El Dorado, han parado a la artista de Barranquilla, que es una estrella en Estados Unidos.

Después de 25 años en la música, 2020 pinta fuerte en la carrera de Shakira. Además de actuar el día de su cumpleaños en la Super Bowl, el evento más visto del año en Estados Unidos, la colombiana presentará su décimo álbum de estudio del que todavía no se conoce el nombre, pero del que ya ha adelantado una canción: Me gusta , junto al trapero Anuel AA.

Su elección para protagonizar el mediático evento, que sorprendió a unos cuantos, tiene todo el sentido, no sólo por sus abrumadores méritos y números de récord en la música, sino también por el momento. La NFL quiere que su audiencia latina crezca , intentando ganar adeptos incluso en México. Además, uno de los encargados de producir este año el espectáculo es el rapero y empresario Jay Z con su compañía Roc Nation , con la que Shakira tiene contrato desde 2008. Este era su año.

Shakira se lanzó a conquistar Estados Unidos en 2001 con Servicio de lavandería, su primer disco bilingüe, en el que incluía canciones en inglés como la archiconocida Whenever, wherever, que en español se lanzó como Suerte. El álbum vendió 25 millones de unidades y la posicionó internacionalmente.

La canción abrió la veda del éxito, y de las colaboraciones con otras estrellas en Estados Unidos como Beautiful Liar, el sencillo que grabó con Beyoncé en 2007. Después uniría fuerzas con Rihanna lanzando Can’t Remember to Forget You en pleno apogeo musical de la diva de Barbados en 2014. Por no hablar de Waka-Waka, que fue la canción oficial del Mundial de fútbol de 2010 y el baile más imitado en España ese verano.