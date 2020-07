Por qué hay tantos colchones abandonados en la calle

Festival del Colchón en la calle de la cuesta en Usera. El paisaje urbano se ha poblado de estos enseres y los servicios de limpieza parecen no dar abasto. Además en el 010 no contestan. #MadridEstáSucio pero desde que gobierna Almeida los medios de comunicación no lo dicen pic.twitter.com/cI6hRGs3u4