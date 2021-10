Por qué inquieta tanto la llegada de la gripe este año

Justin Paget via Getty Images

El Ministerio de Sanidad y las comunidades se preparan para poner en marcha la campaña de vacunación de la gripe en los próximos días, y lo hacen con una cautela especial. No es la primera vez que covid y gripe conviven, pero la bajísima incidencia de la gripe el año pasado y la reciente recuperación de la movilidad, el ocio y la vida laboral presencial hacen temer que esta temporada la gripe venga con más fuerza.

Dos estudios de la Universidad de Pittsburgh (EEUU) —aún no revisados por pares— apuntan a una temporada de “gripe más temprana y posiblemente grave” por la falta de inmunidad creada el año pasado, al no haber circulado prácticamente el virus desde marzo de 2020. Esta conclusión, que se enmarca dentro de la teoría de la ‘deuda inmunitaria’, es interesante y no descartable, pero los expertos consultados por El HuffPost prefieren cogerla con pinzas de momento.

La ‘deuda inmunitaria’, una teoría “interesante” sin “evidencias” todavía

“Estamos dando por hecho cosas que a lo mejor no tendríamos que estar dando”, sostiene Javier Padilla, médico de familia. “Es cierto que normalmente se considera que la gripe es menos virulenta que otros virus porque tenemos una exposición a ella cada año, y eso hace que en cierta forma estemos preparados; también es cierto que en otros lugares hemos visto un repunte de casos de bronquiolitis después de un año de parón gracias al uso de mascarillas, pero creo que se juega en exceso con la asunción de lo que se conoce como deuda inmunitaria”, apunta.

“No podemos decir que ‘como no hemos estado expuestos, la gripe va a ser más grave’, como si eso fuera una relación causa-efecto sin más que matizar”, explica el médico. Además, una cosa es que haya una mayor incidencia de gripe y otra es que el virus sea más severo, algo que todavía no se sabe y que es “lo determinante”, distingue Padilla.