La Pantoja consigue ‘integrar’ a toda la población española. Crea sensación de comunidad. Todo el mundo conoce la vida de la tonadillera y gracias a ello pueden tener un tema de debate, según el sociólogo Antón Castromil, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Esto explicaría también que el personaje no deje a nadie indiferente: o se la idolatra o se la detesta.

Comentar el tema ‘Pantoja’ nos hace sentirnos parte de un grupo. “Todos los países tienen sus propios famosos, sus propios mundos de la farándula. Ellos coexionan a las diferentes sociedades”, explica el sociólogo a El HuffPost. La teoría, conocida también como el fenómeno ‘patio de vecinos’, también explica otras épocas de la historia.

‘El chismorreo’

En épocas premodernas, los temas de debate tenían que ver con experiencias directas de la gente. “Los cotilleos en torno a si el cura del pueblo tenía o no un hijo, los amoríos del terrateniente... Todo el mundo estaba al tanto y se chismorreaba en la plaza del pueblo, cuando se encontraban con un conocido”, relata. Responde a esa característica tan humana de no querer “ser el marginado”, porque cuando creemos que no tenemos nada de qué hablar con el resto del mundo y que no tenemos nada en común ni nada que compartir, “nos sentimos solos”, añade Castromil.

Con el salto de las sociedades premodernas a las sociedades de masas, lo que nos une, los chismorreos de pueblo, ya no existe porque ya no podemos conocerlos de manera directa. Conocemos los acontecimientos de segunda mano, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, los programas de entretenimiento... Y la manera de sentirse parte del grupo también experimenta un cambio, por eso recurrimos a los personajes de la farándula, que nos permiten seguir simulando que estamos en la plaza del pueblo, aunque sea comentando en redes: la primera gala de Supervivientes fue el programa de televisión más comentado en Twitter este jueves, con 121.800 tuits. Durante la introducción del programa, apenas unos minutos, se registraron 36.700 comentarios.