¿Por qué juega Rusia la Eurocopa?

ANTON VAGANOV via REUTERS

ANTON VAGANOV via REUTERS Artem Dzyuba y Magomed Ozdoyev, entrenando en San Petersburgo para su primer partido ante Bélgica.

Este sábado, 11 de junio, Rusia comienza su andadura en la Eurocopa contra Bélgica, en un grupo, el B, que completan Dinamarca y Finlandia. Y es imposible que no surja la pregunta clásica: ¿por qué está en una competición europea un país que no lo es? La respuesta es sencilla: porque en la Eurocopa no juegan sólo equipos de Europa -sean de los Veintisiete o del continente- sino equipos de las federaciones que están en la UEFA.

Son 55 las asociaciones de fútbol que pertenecen hoy la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol: las representadas son todas las naciones geográficamente dentro de Europa, a excepción de Vaticano y Mónaco, que tampoco están representadas ni en la FIFA ni en otra confederación continental de fútbol.

A ellas se suman Armenia, Azerbaiyán y Georgia (ubicadas en el Cáucaso, por lo que se discute su pertenencia geográfica a Europa o Asia); Israel y Chipre (situadas sin duda geográficamente en Asia, aunque políticamente siempre asociadas a Europa o con conflictos regionales que complican su concurrencia en tras competiciones); y Rusia, Turquía y Kazajistán (mayormente en Asia y con una porción menor en Europa). Los rusos no llegaron anteayer, sino que son una federación que ingresó en 1954, de ahí que estemos muy acostumbrados a ver equipos como el CSKA de Moscú, el Zenit San Petersburgo, el Krasnodar o el Lokomotiv tanto en la Champions como en la Europa League.

En esta Eurocopa, Rusia tendrá una de las doce sedes del torneo, en San Petersburgo. El estadio del Zenit también será el escenario de la final de la Champions League en la temporada 2020-2021. Así que no es precisamente la rusa una federación menor.

El problema del dopaje

En 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) excluyó a Rusia de las competiciones internacionales durante cuatro años. Un castigo por manipular la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú, que hace imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos en una investigación antidopaje violaron las reglas entre 2012 y 2015, en el que la AMA vio un posible encubrimiento de positivos.

Esta potencia del deporte quedó así fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los de Invierno de Pekín 2022, también del Mundial de Qatar del año que vine. Sin embargo, la medida no afecta a la Eurocopa.