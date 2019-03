Por qué la ley sobre armas que quiere Vox es un disparate

Que la realidad no te amargue el discurso: no sólo buena parte de los italianos le han comprado el postulado, Abascal quiere traer su modelo a España. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, aplaudió la iniciativa de modificación del artículo 52 del Código Penal italiano impulsada por la Liga de Matteo Salvini :

A Salvini, de momento, la jugada legislativa le está saliendo bien: esta semana el Parlamento italiano ha dado luz verde a un proyecto de ley que autoriza el uso de armas de fuego frente a intrusos y reconoce que la defensa es “siempre” legítima. El partido italiano se escuda en que los crímenes no dejan de crecer, aunque, como en el caso español, los datos dicen justo lo contrario: el país nunca había sido tan seguro y encabeza los ránkings europeos.

Los datos están ahí, pero Abascal los ignora y se dedica a pedir un “cambio radical urgente en la ley” para que sus españoles “de bien” puedan “disponer de un arma en su casa” y utilizarla “en situaciones de amenaza real” para su autodefensa. Básicamente quiere que sigan su estela: él tiene una pistola Smith & Wesson , de la que asegura que no se separa. Su propuesta, vacía de contenido por otro lado, es la salvajada del día. O del mes, según se apunte.

España se divide socialmente en dos: los españoles “de bien” y aquellos que derraman “ bilis antiespañola ”. Esta distinción de trazo grueso es la que plantea Vox . A poco más de un mes de que se celebren las elecciones generales, el presidente de este partido, Santiago Abascal , quiere que los primeros puedan ir armados para protegerse. Lo que hace el líder de la ultraderecha española es transmitir una inseguridad que en España no se corresponde con la realidad. De hecho, según el último CIS , la inseguridad ciudadana es el duodécimo problema para los españoles. Solo 2 de cada 100 ven la inseguridad como problema. O lo que es lo mismo, el 69% asegura sentirse seguro.

“Iglesias jamás propuso que en España hubiera venta libre de armas. Cualquiera puede ver el vídeo y comprobarlo. Hizo una reflexión teórica sobre la construcción de la democracia en EEUU. Podemos lleva cuatro años en las instituciones y nunca ha propuesto que en España la gente pueda llevar armas”, han indicado fuentes de la formación morada al respecto, citadas por Efe.

¿Armas implica más seguridad?

La pregunta que surge en este contexto es evidente: ¿poseer un arma conlleva más seguridad para un país? ¿puede cualquiera tenerla en su casa? Estados Unidos lleva años debatiendo sobre ello. Este país tiene la tasa de posesión de armas más alta del mundo y el mayor número de muertes causadas por ellas del mundo desarrollado. Cambiar la legislación estadounidense, para que sea más restrictiva a la hora de permitir a los ciudadanos acceder a estos dispositivos, es tema de discusión una y otra vez. Pero nunca se logran cambios, pese a que después de cada tragedia son más y más las voces que piden que no puedan poseerse sin más. Una mezcla tóxica de historia, cultura, política que evita que se restrinja la tenencia privada de armas de fuego en este país.

Para muchos colectivos, como la Asociación Nacional del Arma (ANARMA), no hay relación entre la tenencia de armas y los crímenes. Pero en EEUU las cifras son dramáticas: en 2018 se registraron 94 tiroteos sólo en escuelas. Por eso el debate se centra en cómo introducir más restricciones a la hora de poder acceder a las armas. EEUU cuenta con leyes muy liberales en este campo, a pesar de que varían de un Estado y siempre bajo el amparo de la segunda enmienda, que reza: “Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido”.

El ‘sueño’ de Abascal

Ahora Abascal lo que quiere es justo lo contrario que los críticos con las armas estadounidenses: que la legislación española sea mucho menos dura. Cuando alguien desea comprar un arma en EEUU sólo debe, una vez que cumple los requisitos, rellenar un formulario, dejarse tomar las huellas digitales que se utilizan para determinar si esa persona tiene antecedentes y, en caso de ser extranjero, si lo es de forma legal.

No es necesaria ningún tipo de licencia para tener un arma en el domicilio particular en este país, sin embargo, en algunos Estados, sí hace falta un permiso para llevar el arma contigo que, por otro lado, es muy fácil de conseguir y es el propio Estado el que establece los requisitos. Esto no es así, ni de lejos, en España, donde hay nueve tipos de licencias de arma.

Cualquier persona puede aspirar a portar todas menos a la clase A, reservada a los cuerpos de seguridad del Estado. Para el resto de permisos hay que presentar, además de los documentos administrativos (DNI, solicitud...), un certificado de antecedentes penales y otro de aptitudes psicofísicas. A partir de ahí cada tipo de arma requiere una serie de condiciones adicionales. Para tener un arma corta como particular hay que argumentar debidamente el uso que se le va a dar. Generalmente se pide por seguridad y hay que demostrar que existe una necesidad real. El arma corta también se utiliza en empresas, que tienen que garantizar todos estos aspectos ante la Intervención de Armas y Explosivos.

Los rifles, armas largas, escopetas y ballestas requieren, del mismo modo, un documento que certifique que el demandante se dedica realmente a la caza. Lo mismo pasa con el tiro olímpico. Son las armas tipo D y E, que requieren un examen de capacitación realizado por el Ministerio del Interior.

Así están las cosas en España

Parejo al debate que ha recuperado Abascal sobre la posesión de armas, está su otra pretensión: la de “ampliar el concepto de legítima defensa” para que no se produzcan “situaciones injustas” como a su juicio es la condena a dos años y medio de cárcel al anciano de Tenerife. Según el artículo 20.4 del Código Penal español, se puede definir como la causa que justifica una conducta ilegal y que elimina la responsabilidad de su autor, si ha actuado en defensa de su persona o de derechos propios o ajenos.

Precisamente el pasado miércoles, Compromís hacía pública la respuesta que había recibido por parte del Gobierno a su pregunta en el Senado sobre las armas b en España: 8.459 licencias en vigor a 20 de diciembre de 2018. Con esta etiqueta se denomina a las pistolas y revólveres que portan civiles, no personas pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Como informa la web de la Guardia Civil, estos permisos se otorgan bajo estrictas medidas de seguridad a quien está en una situación de “especial riesgo”, siempre como “autodefensa”. Entre las personas autorizadas para ir con pistola por la calle hay políticos, jueces, joyeros… pero también antiguos militares o deportistas destacados. La duración de la licencia es de tres años y no admite renovación, aunque sí se pueden pedir nuevas concesiones y, dado el caso, se decidirá si es pertinente dar una nueva licencia a la misma persona.