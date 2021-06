¿Por qué la salida de Ghali no pone fin a la crisis entre España y Marruecos?

Presidencia de la República de Argelia / EFE El presidente argelino, Abdelmayid Tebune, y el jefe del Ejército argelino, el general Said Chengriha, visitan al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en el hospital.

Brahim Ghali ya no está en España. ¿Y qué? Si pudo estar nueve años con un despacho abierto en Madrid como delegado del Frente Polisario sin que estallara una guerra entre España y Marruecos, tampoco iba a haberla ahora que ha pasado mes y medio en un hospital de Logroño, enfermo de coronavirus. El regreso del líder del Polisario a Argelia, donde se concentran los campos del exilio saharaui, no pone fin a la crisis desatada entre Madrid y Rabat y que tuvo en Ceuta, con la entrada de 9.000 personas en un sólo día, su pico de fiebre.

Ghali era la excusa, un gesto humanitario de España que escocía a otro lado del Estrecho, es evidente. Pero el meollo, la pelea de fondo, se mantiene intacta: la postura de España ante el conflicto del Sáhara Occidental, que no se inclina a favor de los intereses del reino alauí, como quisiera el rey Mohamed VI, deseoso de proclamar en la zona una marroquinidad que Naciones Unidas, y con ella la Unión Europea y España, sigue negando.

Horas antes de que Ghali declarase en la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos de torturas y de que el juez Santiago Pedraz lo dejase libre sin medidas cautelares de ningún tipo, Rabat lo dejó claro: las cosas no acababan con el adiós del también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La crisis entre España y Marruecos “no comienza con su llegada, ni terminará con su partida”, advertía en un comunicado, sino que la raíz estaba en lo que llamaba “segundas intenciones hostiles respecto al Sahara” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una acusación nada precisa.

“Si la crisis no puede terminar sin la comparecencia [judicial] del denominado Gali, no puede resolverse solo con su audiencia”, añadía. En la nota enredaba las cosas más aún, porque comparaba la situación del Sáhara -técnicamente, un territorio pendiente de descolonización, según la ONU- con la de Cataluña.

Luego, se sucedieron los acontecimientos. Ghali podía irse de España, porque ni iba a la cárcel preventivamente ni se le retiraba el pasaporte, ya que el juez no veía indicios para ello ni riesgo de fuga. Aunque los médicos lo veían débil y no querían darle el alta, se acabó marchando a Argel en un avión medicalizado. Con “opacidad”, se quejaba Marruecos con la boca pequeña. No, con pasaporte a su nombre, replicaba Exteriores.

El líder del Polisario sigue ingresado en su país de acogida, donde hasta el presidente ha ido a visitarlo, mientras se mantiene la tensa calma en las fronteras de Ceuta y Melilla, la cancillería de Rabat guarda silencio, los medios locales dan poca estopa a España por el caso y, el mejor gesto, el rey ordena solucionar el problema de los menores no acompañados llegados a España y la UE. No ha habido provocaciones como las de semanas pasadas, de ahí que Exteriores espere por cerrar este episodio en pocos días.

Paso a paso

Esta semana, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, insistían en que, con Ghali fuera, no hay razones para prolongar el litigio. Esta última iba más allá y recordaba que España sigue siendo el mejor “embajador” de Marruecos en la UE. La titular de Exteriores, Arancha González Laya, suspendió el miércoles su rueda de prensa con su homóloga belga, Sophie Wilmès, un día después de la declaración del saharaui, y luego se fue a Libia con el presidente y no se ha pronunciado más sobre el asunto.

Silencios que ayudan a que la diplomacia -la más alta diplomacia- trabaje y recomponga los lazos rotos. No es sencillo porque, según diversas fuentes diplomáticas consultadas por El HuffPost, la confianza bilateral se ha “resentido”. “Todos sabemos de la importancia de la otra parte y de las materias en que debemos entendernos. Hay que hacer un esfuerzo y se hará”, añaden estas fuentes. Ponen como ejemplo de la base común de trabajo que se mantiene el hecho de que, en mitad de la tormenta, no se haya suspendido “ni por un momento” el trabajo conjunto en materia de seguridad e inteligencia.

No ha trascendido si ha habido o habrá algún tipo de mediación del rey Felipe VI, amigo de la Casa Real alauí. Sí que se ha activado la diplomacia de Francia y, sobre todo Alemania, para acercarse un poco a Rabat.

No parece cercano, eso sí, el retorno de la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, muy significada desde el inicio de la crisis, cuando dijo aquello de que “hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”. Un cambio en la legación sería otro gesto.

Lo que no se esperan son nuevos gestos hostiles como el de Ceuta, porque tumbarían todos estos esfuerzos y porque a Rabat le ha quedado claro que enfrentarse con España es enfrentarse con la UE, que ha hecho una defensa clara de su frontera sur, que son las ciudades autónomas españolas, un cierre de filas compacto y firme. Hasta Francia, la otra excolonia y su aliada, ha entrado en la condena del club comunitario, hasta su prensa ha apuntado que a lo mejor ha llegado el momento de no aguantarle todo a Mohamed VI.