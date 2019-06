¿Por qué las empresas necesitan deportistas como empleados?

“He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Y por eso, tuve éxito”. La frase no es mía, es de Michael Jordan, pero podría haber sido pronunciada por cualquier deportista.

En el deporte si no pierdes, nunca ganas. Es así. La única forma de llegar al éxito es partir de un objetivo, pelear por ello y no alcanzarlo; siempre creemos que no llegar, fracasar, no hacer bien las cosas conlleva aspectos negativos, y ese es el gran error.

Si lo adaptamos a la vida profesional nos damos cuenta que las empresas carecen de líderes auténticos, la mayoría de top managers de las empresas tiene una trayectoria perfecta: carrera universitaria, MBA en escuela de negocio de prestigio y una carrera profesional ascendente sin límites.

En las entrevistas de trabajo siempre te preguntan cuáles han sido tus mayores logros profesionales, pero ¿cuántas veces te han preguntado cuáles han sido tus mayores fracasos y cómo los has superado?

El día después de no lograr un objetivo empieza todo, es ahí donde se demuestra quién está preparado o quien decide continuar tal y como estaba un día antes, es ahí donde se crean los auténticos líderes.

La tecnología y la globalización de los mercados han provocado que la última frontera para lograr la excelencia en las empresas sea el factor humano. Igual que las organizaciones, los deportistas tienen que rendir al máximo, tener una actitud ganadora, entrenar duro y adquirir una forma de trabajar que mucho tiene que ver con el día a día de la oficina.