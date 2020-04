¿Por qué las mujeres son las peor paradas de la cultura en la crisis del coronavirus?

En este extraño mes de abril, con confinamiento global a causa de la crisis del COVID-19 y con miles de muertes y millones de contagios, es pertinente aprovechar el tiempo de reflexión para valorar también lo que la cultura está significando en nuestras vidas estas semanas.

Es la cultura la que parece estar siendo un bote salvavidas en el confinamiento, proporcionándonos libros, cine, teatro, conciertos, series, exposiciones online, charlas en directo con autores y autoras… Yo apuesto por, al menos, dos cosas positivas sobre las que deberíamos reflexionar cuando esto acabe: la importancia vital del Estado del Bienestar, con un sistema sanitario público fuerte; y la importancia que tiene la cultura, muy a menudo olvidada en nuestro día a día. Sería importante un cambio de conciencia que ponga en valor las creaciones de los y las artistas y que son motor de lo que somos como país y como sociedad, y defender el incalculable valor que tienen como patrimonio de todos y todas.

Desde una perspectiva feminista, abogo también por hacer una lectura de los datos que arroja la crisis actual sobre las creadoras. Las feministas defendemos la importancia de hacer lecturas de datos e informes con perspectiva de género; lo decimos porque ocurre siempre que disgregar los datos entre hombres y mujeres, y hacer un análisis teniendo en cuenta las dificultades añadidas que tienen ellas, es la única manera de encontrar soluciones reales a esta brecha.

Pedían las Guerrilla Girls a los museos en 2013 que “liberaran a las mujeres artistas” para que las sacaran de la cárcel donde las mantenían, los almacenes, fuera de la vista de todos y todas, sin ser expuestas.

La no visibilidad de los trabajos de mujeres artistas supone una menor presencia en el mercado de arte y un menor valor económico de sus obras. Las galerías las exponen y representan menos, las ferias no las muestran y los museos no las compran, o adquieren sus obras pero las guardan en los almacenes. Esto no es ninguna novedad, es una denuncia reiterada desde el feminismo en el arte y desde asociaciones como MAV -Mujeres en las Artes Visuales- desde hace décadas.