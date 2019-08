Llevas toda la vida planeando mal tus vacaciones

Y el principal problema, para la psicóloga Ana María Egido, del centro El Prado Psicólogos , es que no sabemos lo que queremos. O, más bien, que no nos hemos hecho esa pregunta antes de ponernos durante dos meses a planear las dichosas vacaciones.

Los nombres son ficticios, pero las historias son reales. Súmale a esos disgustos la frustración de que llevas once meses esperando el momento de despedirte una temporadita de tus compañeros de oficina... para que luego vuelvas de tus vacaciones destrozado o decepcionado . Aunque el refrán dice que nunca llueve a gusto de todos, con las vacaciones a veces no llueve a gusto de nadie.

“Para estar con mis suegros, casi prefiero estar trabajando que de vacaciones”, confiesa Álvaro, con el gesto serio. A Miguel, que se va siete días con sus padres a la otra punta de Europa, no le apetece nada levantarse todos los días a las 8 de la mañana para estar puntual a las 9 en el museo o la catedral de turno. También está el caso de Virginia, que todavía recuerda cuando fue a Machu Picchu y a la vuelta pensó, decepcionada: “Mis fotos no son tan espectaculares como las que había visto antes”. O el de Nacho, que reniega porque con la reserva del apartamento en Gandía no le permitieron entrar hasta después de las 5 de la tarde y le obligaron a dejar el piso antes de las 10 de la mañana: “Al final, pierdes un día”.

Entonces, ¿pueden convertirse unas ansiadas vacaciones en una pesadilla? Efectivamente, confirma la psicóloga. “De hecho, es cuando más conflictos familiares surgen. Como no estamos acostumbrados a pasar tantos momentos en familia, a tener conversaciones o a compartir espacio tanto tiempo, nos cuesta”, señala Egido. “Descubrimos las manías de cada uno, las diferentes opiniones… y a veces nos damos cuenta de que no nos gustan”, añade.

Pero no todo tiene que ver con la familia. El concepto de vacaciones ha cambiado, y ya no basta con tumbarse ocho horas bajo la sombrilla frente al mar de Benidorm, por ejemplo. Ahora todo tiende a planearse al milímetro, ya sea con reservas hechas o con recomendaciones de lo que hay que ver, y eso tampoco es bueno para la salud mental. “No tenemos hueco para un espacio en blanco. Queremos verlo todo, hacerlo todo, no damos oportunidad para la sorpresa o para descubrir algo con lo que no contábamos”, critica Ana María Egido.

Pero, ¿existe la ‘fórmula’ para disfrutar de unas vacaciones y quedarse a gusto con ellas?

Sí, existe. En palabras de la psicóloga, “lo esencial es preguntarse cuál es la intención de esas vacaciones”. “Son una elección. Y, para elegir bien, hay que parar un poco, sentarse y ver: ¿qué queremos? ¿Qué deseamos realmente?”, plantea Egido.

“Si tu vida es muy monótona y quieres movimiento, adelante, busca cosas que hacer en vacaciones”, apunta. “En cambio, si lo que quieres es descansar porque tu vida es agotadora, nunca tienes tiempo para ti mismo y estás muy estresado, no llenes la agenda de actividades y visitas guiadas. Todo eso es estimulación y, al mismo tiempo, es muy adictivo. Pero no te va a permitir descansar ni saborear los momentos”, advierte la experta. “Ni siquiera vas a tener tiempo para darte un paseo tranquilamente, no te vas a dar la oportunidad de descubrir la ciudad. Y encima, no habrás descansado”.