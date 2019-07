"¿Por qué lo llamas basura?": Alcalá carga contra este programa en presencia de Ferreras

Juan Antonio Alcalá ha entrevistado en la COPE a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo.

El periodista deportivo ha hablado con Ferreras durante cerca de 30 minutos la actualidad política, de fichajes, del Real Madrid...

Pero también ha tenido la ocasión de cargar contra un programa de Real Madrid TV, 90 Minuti, que presenta Miki Nadal, colaborador también de Zapeando.

“A ti que eres defensor del periodismo de calidad, ¿qué te parece que bajo el escudo del Real Madrid, bajo el logotipo del Real Madrid, club histórico, club señor, se emita esa bazofia de 90 Minuti o como demonios se llame esa basura?”, ha preguntado Alcalá.

″¿Por qué lo llamas basura?”, ha dicho sorprendido Ferreras.

“Porque insulta a compañeros míos”, ha respondido tajante Alcalá.

″¿Los insulta o hace humor? Yo no lo veo, cuando lo he visto no he visto en insultos. Sí he visto que pone el espejo...”, ha defendido Ferreras.

“A mi compañero Miguel lo retrataban como si fuera tonto, como si fuera bobo”, ha insistido Alcalá.

Ferreras ha defendido el humor del programa “que pone frente al espejo a algunos medios deportivos” pero ha criticado que se usen los insultos, de los que se ha mostrado radicalmente en contra.

Puedes verlo a partir del minuto 17.