Por qué lo llamas consulta cuando es un plebiscito

“No son consultas, son plebiscitos porque todo debate está fuera. No está contemplado como un derecho de los inscritos sino como una herramienta del poder. No tiene nada que ver con la democracia, muchísimos dictadores los han usado, desde Pinochet a Franco”, afirma con tristeza una de las primeras personas que diseñó el sistema de participación en Podemos, fuera del partido desde hace tiempo, cuando entendió que nada de lo programado se iba a llevar a cabo. En esa misma línea, Teresa Rodríguez , líder en Andalucía, lo ha tildado de “insulto a la inteligencia” precisamente por no fomentar el debate.

En círculos pensantes del ámbito de Podemos la deriva que han tomado las consultas de Pablo Iglesias a los inscritos se consideran herramientas de deslegitimación. Algunos de los todavía quedan y muchos de los que ya no están, lamentan que se haya acabado instrumentalizando lo que nació como un proceso de democracia interna y que al final, lo que se logre sea deslegitimar las propias consultas.

También preocupa que su uso arbitrario mine aun más la credibilidad de los nuevos partidos y beneficie al bipartidismo, al que ya hay votantes que echan de menos. “La resurección del bipartidismo la están mostrando las encuestas. Y dado que el 40% del voto se decide en campaña y ya no hay temor a Vox, no sería raro que unas nuevas elecciones castiguen a la izquierda por no llegar a acuerdos”, apunta uno de los fundadores del partido consciente de que el deseo de cambio que les hizo entrar en las instituciones se ha tornado en decepción. Las esperanzas que la calle había depositado en ‘los nuevos’ como impulsores de una manera más moderna y participativa de hacer política, solo siguen vivas en una minoría.

Si en algo coinciden las fuentes consultadas, todos del ámbito de las confluencias y del propio Podemos, es en insistir en que no se debe llamar ‘consulta a las bases’ sino plebiscito. “Los plebiscitos se definen porque los pone en marcha quien está en el poder, nadie lo pide sino que se articulan de manera arbitraria. Son un desastre. No hay más que ver el Brexit o Grecia con el rescate. En Suiza están prohibidos aunque al año se plantean un montón de referéndum. El problema no es la cantidad sino el criterio”, explica uno de los mayores expertos en participación ciudadana de España.