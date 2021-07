Por qué los contagios entre jóvenes también deberían importarnos

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images 1 de julio. Llegada al puerto de Valencia del ferry donde han viajado 165 de los jóvenes relacionados con el macrobrote que han sido trasladados desde Mallorca.

El macrobrote de Mallorca parecía el gran ensayo de lo que podía ocurrir en verano, y las cifras de contagios de los días posteriores en España lo han confirmado. Entre el 26 de abril y el 23 de junio, la incidencia de coronavirus no dejó de bajar, pasando de 235 a 92 casos por 100.000 habitantes. A partir del 23 de junio, la curva cambió de sentido, y desde entonces no ha parado de subir, situándose ahora la incidencia media nacional en 152 casos por 100.000.

Si se observa la tasa de contagios por franjas de edad, que Sanidad ha empezado a incluir en sus informes, las cifras son mucho mayores. Las personas de entre 20 y 29 años registran una incidencia acumulada de 449 casos por 100.000, tasa que baja hasta 406 entre los jóvenes de 12 a 19 años. Cantabria y Cataluña —probablemente por ser destinos vacacionales— son las que acumulan índices más altos, en general y en estos grupos de edad, con tasas de incidencia superiores a 1.000 entre los jóvenes.

No habrá UCIs saturadas, pero...

Los epidemiólogos eran conscientes de que esta situación podía producirse por las vacaciones de verano y la menor cobertura vacunal de los jóvenes, pero eso no quiere decir que no estén inquietos. Aunque no se espera un colapso hospitalario ni cifras de muertes como en anteriores olas, hay otros elementos en juego.

Por un lado, los jóvenes no están cien por cien exentos de sufrir complicaciones por la covid, y además esta avalancha de casos amenaza con saturar los servicios de vigilancia epidemiológica y de Atención Primaria. Por otro, y quizás esto es lo más preocupante, pueden contagiar a sus padres y a su círculo más cercano, sobre todo si estos no tienen la pauta completa de vacunación. “Ya se están describiendo casos así”, alerta José Jonay Ojeda, especialista en Salud Pública y portavoz de SESPAS.