Por qué Moreno Bonilla evita ser Ayuso (y estos son los motivos)

Álex Cámara/Europa Press via Getty Images

Álex Cámara/Europa Press via Getty Images

Que en el Partido Popular ha emergido con fuerza una tendencia que rompe con la estrategia de confrontación total que abandera Ayuso en Madrid es algo que ya no se puede ocultar. Si el fin de la etapa de Casado con la llegada de Núñez Feijóo hizo soplar vientos de cambio desde Galicia que propugnaban el regreso de un PP moderado, el triunfo electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía simbolizó una bocanada de aire fresco que alienta que esa tesis es más que factible.

Moreno no quiere librar la “batalla judicial” de Ayuso

Es imposible obviar que después de la histórica mayoría absoluta cosechada por Moreno en los pasados comicios andaluces, quedó avalada una suerte de línea moderada, sin estridencias -y sin necesidad de Vox-, que el propio presidente de la Junta defendió como exitosa en la junta directiva del PP. Aquel mismo día, Ayuso adelantaba que “nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno, nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo, y yo no voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid”. Pero comenzaban a surgir voces que apuntaban a que le hacía perder poder.