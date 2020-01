Por qué necesitamos una reforma de la Constitución

Dudbrain via Getty Images

Dudbrain via Getty Images Monumento dedicado a la Constitución en Ribadavia, Orense, Galicia.

En diciembre de 1978 los españoles refrendamos un texto que nos ha venido brindado un marco legal absoluto por el que nos regimos como Estado democrático, y por tanto de derecho. Un documento imperfecto -como cualquier otra producción humana-, pero que he permitido que convivamos en paz y armonía estos últimos 42 años.

La Constitución española de 1978 ha sido un modelo a seguir para otras muchas democracias occidentales por su espíritu inclusivo y reconciliador. Nuestra Carta Magna debería haber puesto punto y final a la Guerra Civil y al estéril debate de las dos Españas (visto está que no ha sido así), porque el consenso guió el puño de nuestros legisladores, generosos y nobles en sus exigencias y cesiones. Sin el altruismo y sentido de estado de los actores políticos del momento, nuestra historia podría haber sido muy belicosa y triste.

La Constitución de 1978 es el contrato social vigente entre los españoles, sí, es cierto, pero resulta que cerca de tres cuartas partes de los actuales ciudadanos con derecho a voto en España no lo hicieron. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo: porque o no habían nacido aún, o no tenían edad legal para votar y/o son extranjeros nacionalizados. Es más, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de finales de 2018, el 70% de los españoles desea una reforma seria de nuestra Carta Magna.

El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces, y la fortaleza que supuso el consenso en 1978 es a todas luces una debilidad en 2020. Es más: ya nos lo advirtieron los legisladores en su momento, conscientes de que la prioridad era unir los pedazos de una España fragmentada y dolida y darle una salida hacia un futuro en el que todos tuvieran cabida.

Hace 42 años los españoles estaban más que preocupados, acongojados, por los asesinatos perpetrados por los marxistas de ETA y GRAPO, la hostilidad de grupos de extrema derecha y buena parte del estamento militar (y también político) franquista, además de por las tensiones regionales de las denominadas ‘autonomías históricas’. Curiosamente, aunque la tasa de desempleo para entonces no superaba el 10% de la población activa, ya estaba muy arriba en la relación de preocupaciones.