Por qué no debemos romantizar la soledad

Un confinamiento poco fecundo

La pérdida de vínculos y su efecto en la identidad

No es de extrañar que las personas de edad avanzada, así como los desempleados y las personas a quienes sobreviene una enfermedad grave, sean algunas de las más aquejadas por la soledad. Es menos conocido que la dedicación exclusiva o preferente al cuidado produce soledad. No en vano, el informe anual que la Office of National Statistics británica hace sobre la soledad indica que uno de los colectivos que mayor probabilidad tiene de padecer soledad son las madres solteras de 18 a 24 años.

La cronificación de la soledad

Empeoramiento de la salud física y mental y aumento de conductas de riesgo

La soledad de los ancianos

No debe sorprender el hecho de que muchos ancianos y ancianas hayan acudido a ellas por su propio pie y con el deseo de “no ser una carga para su familia”: la falta de oportunidades de participación social termina por minar las expectativas vitales de las personas y su propia autoestima convenciéndoles de que no tienen nada que ofrecer a los demás.

Determinantes sociales de la soledad

El impacto de la colectividad

La muerte en soledad, el aislamiento social y la soledad no deseada son una nueva pandemia silenciosa del primer mundo que afecta a una de cada cuatro personas en países industrializados. Sin embargo, no suele suscitar el interés público, no conforma ningún tipo de reivindicaciones sobre el estado, no genera conflictividad ni demanda atenciones, servicios específicos o partidas presupuestarias, aunque en algunos países como Reino Unido se ha convertido en una prioridad nacional, cuya manifestación institucional es la Secretaría de Estado para la soledad.