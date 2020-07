Algo no cuadra en Madrid: ¿por qué apenas hay brotes pero suben tanto los contagios?

Los profesionales sanitarios madrileños, y la población en general, contienen el aliento cada vez que se actualizan los casos de coronavirus y se notifican nuevos brotes. Primero fue el turno de Lugo, de Huesca, de Guipúzcoa, que ante la aparición de focos de infección fueron restringiendo actividades y movilidad hasta mantener los casos relativamente bajo control. Hace unos días, las alarmas sonaron en Cataluña: ya no era sólo Lleida, sino también Barcelona, donde la situación epidemiológica estaba fuera de control y requería acciones más drásticas.

Mientras tanto, en Madrid sigue la calma tensa. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que existen 281 brotes activos en todo el país. Esta semana, Madrid ha hecho públicos cinco, con 38 casos positivos asociados a esos brotes, entre los que se incluye el del equipo de fútbol de Fuenlabrada. Al mismo tiempo, la comunidad ha registrado 107 nuevos casos sólo este viernes, y 789 contagios en la última semana, más del doble de los de la semana anterior, que fueron 338. ¿No hay brotes —definidos como la agrupación de tres casos relacionados entre sí— o es que no se detectan? Por ahora hay muchas impresiones y pocas certezas.

En busca de los brotes perdidos

“Ojalá lo supiera”, comenta Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Pero pueden darse las dos opciones. La primera es que casi no haya brotes, algo que puede tener cierta plausibilidad, ya que en Madrid no se dan las condiciones laborales de otros lugares como mataderos y grandes empresas agroalimentarias y aquí la incidencia de la epidemia ha sido mayor y es posible que la gente tenga más cuidado en las reuniones familiares”, señala. La otra posibilidad es que no se estén detectando, admite Gullón. “La promesa de refuerzo en servicios de salud pública en Madrid ha sido bastante menor de lo que se esperaba, por lo que es probable que aunque se esté haciendo seguimiento de contactos, no sea todo lo exhaustivo que debería”, explica.

Expertos como Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, y Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, han puesto en duda los datos de Madrid. “Si buscas encuentras, y si no buscas, no encuentras”, resumió el primero. “No está diciendo toda la verdad”, sentenció Clotet.

Fernando Rodríguez Artalejo, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y catedrático de Salud Pública de la UAM, no está de acuerdo con ellos. “La tasa de incidencia acumulada en las últimas dos semanas en Madrid no es particularmente alta, aunque sí es mayor que la de días anteriores. Ahora está por debajo de 20 casos por 100.000 habitantes en 14 días, lo cual es una cifra razonable”, argumenta.

Las condiciones favorecen a Madrid

“Por otro lado, se están haciendo muchísimas PCR, la inmensa mayoría negativas, así que no tengo motivos para pensar que los datos no son ciertos”, prosigue Rodríguez Artalejo. “Seguro que se escapan casos, porque es lo que ocurre cuando una enfermedad es asintomática, pero, honestamente, pienso que las autoridades están diciendo la verdad”, sostiene el epidemiólogo. “En Madrid no ha habido temporeros, el sector industrial cárnico es débil, aparentemente no ha habido grandes fiestas de adolescentes porque probablemente están de vacaciones, mucha gente se ha ido de la ciudad y teletrabaja, apenas se reciben turistas... Aunque necesitaríamos más datos, me parece plausible que no haya habido grandes brotes de momento”, argumenta.

David Andina, médico de urgencias de un hospital madrileño, llega a una conclusión similar: “Madrid ahora mismo está bien, pero no tanto porque se esté haciendo todo bien sino por las circunstancias, ya que la ciudad en verano está a medio gas”.