Por qué no tiene sentido la lluvia de críticas a Emma Watson por su gesto contra el racismo

A Emma Watson le están cayendo palos por todas partes. La actriz de la saga Harry Potter se unió este martes al movimiento #blackouttuesday contra el racismo tiñendo de negro su cuenta de Instagram. No publicó una foto, publicó tres, pero no convenció demasiado con su gesto.

La critican porque las imágenes no son negras del todo —“esos bordes blancos me matan”— y porque además no se ha mojado lo suficiente —”¡Tienes 57,2 millones de seguidores y no has dicho una palabra o has compartido una petición! Te debería dar vergüenza e incluso tienes el valor de publicar las fotos con líneas blancas”—.