Por qué nos fascina tanto el sushi

Es uno de los pilares del universo foodie. El sushi no pasa de moda y el mundo se divide entre quienes lo aman en su versión más purista—suelen ser mayoría— y los que lo prefieren adaptado al gusto patrio.

Combinación de sabores y texturas

Porque no es solo pescado crudo, puedes experimentar

Posiblemente lo primero que se te venga a la cabeza cuando escuchas la palabra sushi es el lomo de atún crudo del nigiri. Es cierto que es uno de los ingredientes clave de esta cocina, pero eso no quiere decir que no existan otro tipo de combinaciones en las que no entre el pescado crudo. Un claro ejemplo son las opciones que utilizan el aguacate, las verduras y los mariscos, como las gambas.