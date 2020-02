Por qué perdemos el apetito cuando nos enamoramos (entre otras rarezas)

Si decimos amor, rápidamente suspiramos, proferimos un ¡ay! sonoro. Si repetimos amor y además pensamos en una canción, lo típico es que tarareemos “I Will Always Love You” (Whitney Houston), “I Don’t Want to Miss a Thing” (Aerosmith) o “Me quedo contigo” en la versión de Rosalía durante los Premios Goya de 2019. Incluso “What is Love” (Haddaway), la canción que triunfó en los años 90 del siglo pasado, mi favorita.