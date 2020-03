Photos.com via Getty Images

Photos.com via Getty Images Emmeline Pankhurst es arrestada durante una protesta.

Pese a esa desaprobación, muchas personas no sucumbieron y siguieron luchando por la igualdad. En el S.XIX se siguió promoviendo la necesidad de adquirir derechos básicos y de acabar con el menosprecio hacia las mujeres. Concepción Arenal, John Stuart Mill, Sojourner Truth o Richard Pankhurst, por destacar a cuatro protagonistas de entre miles, reclamaban derechos educativos y políticos.

¿Y qué pasó? La mayoría no estuvieron de acuerdo, muchas voces censoras fueron en contra.

¿Y qué pasó? La mayoría no estuvieron de acuerdo, muchas voces censoras fueron en contra.

Pese a esa desaprobación, muchas personas no sucumbieron y siguieron luchando por la igualdad. En el S.XX se siguió promoviendo la necesidad de adquirir derechos básicos y de acabar con el menosprecio hacia las mujeres. Clara Campoamor, Henry Braislford, Virginia Woolf o Miguel Romera-Navarro, por destacar a cuatro protagonistas de entre cientos de miles, reclamaban la igualdad de derechos y la posibilidad de elegir y ser elegidas como representantes políticos.

¿Y qué pasó? La mayoría no estuvieron de acuerdo, muchas voces censoras fueron en contra.

Pese a esa desaprobación, muchas personas no sucumbieron y siguieron luchando por la igualdad. Y así, tras ese duro, doloroso, agotador, penoso, difícil, cruel e intolerable camino, llegamos al S.XXI, al mundo actual.

¿Y qué pasa? Una parte no está de acuerdo, muchas voces censoras van en contra.

Alguien lucha por la igualdad y la respuesta en contra es fuerte y contundente. Pero sobre todo es en contra.

Reflexionemos… ¿Por qué? ¿Por qué ante la igualdad siempre surgen estas críticas que atacan ferozmente el avance?

¿Por qué? ¿Por qué esto no ha cambiado desde el siglo XVIII?

¿Por qué? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué nos atacan?

¿A qué se tiene miedo?

¿Qué hay de malo en la igualdad?

Reflexionamos… ¿Por qué?

Alguien lucha por la igualdad y la respuesta en contra es fuerte y contundente. Pero sobre todo es en contra.

Pero pese a las duras críticas, ahora, muchas personas siguen sin sucumbir, y siguen luchando. Elena, José, María, Juan, Sonia, Julián, Paula, Rafael…. por destacar algunas protagonistas de entre millones reclaman la igualdad real.

Por eso este 8 de marzo, y los próximos, estaremos recordando a todas aquellas que no sucumbieron, a las que no sucumben y a las no sucumbirán.

¡Feliz día internacional de la mujer!