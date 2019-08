Por qué publicar la grabación de este hombre podría salvar su vida

El hombre en medio de la selva no sabe que le observan. Desconoce que una cámara oculta entre los arbustos sigue sus movimientos, y que pronto su rostro aparecerá en medios internacionales. Tampoco que esta grabación secreta suya será compartida en las redes sociales por todo el mundo. La sensación que aflora al ver estas imágenes es la de estar haciendo algo indebido. No está bien que este hombre no sepa lo que está ocurriendo, que no lo haya pedido, ni haya dado su consentimiento. ¿Es correcto seguir observándolo? De repente se percata de la presencia de la cámara y huye del lugar tan rápido como puede.

Espiar a una persona desde los arbustos parece un acto completamente deleznable, pero lo cierto es que en esta situación tan insólita este vídeo ayudará a salvar su vida, y las vidas de otros como él. Pertenece a la tribu de los awás, concretamente a un grupo que ha decidido permanecer sin contacto y evitar toda interacción con la sociedad dominante.

Hay más de un centenar de pueblos indígenas no contactados en todo el mundo y son los más vulnerables del planeta. No tienen inmunidad frente a enfermedades comunes como la gripe y el sarampión, y poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia que ejercen los foráneos que les arrebatan sus tierras y recursos.

Estas imágenes de este hombre awá no contactado han sido grabadas por miembros de una tribu vecina, los guajajaras, que intentan proteger la selva en la que viven junto a los awás. La región está siendo deforestada a gran velocidad, y grupos de guajajaras patrullan con frecuencia la selva para monitorear incursiones y expulsar a los madereros. Muchos de ellos han recibido amenazas de muerte y otros han sido asesinados: alrededor de 80 guajajaras han sido asesinados en la zona desde el año 2000.

Edivan Guajajara, de Mídia Índia, la productora indígena que ha difundido la grabación, ha declarado:

“Los guajajaras y los awás estamos siendo constantemente amenazados por los invasores. El Gobierno de Brasil no cumple con su deber de protegerlos. Indígenas guajajaras han muerto defendiendo su hogar, su tierra, a su gente. Solo queremos vivir en paz, sin deforestación, sin invasiones; solo queremos que nuestros derechos sean respetados. Estamos pidiendo ayuda”.