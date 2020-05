Por qué Reino Unido se ha echado encima de Victoria Beckham en plena pandemia del coronavirus

No se puede decir que Victoria Beckham tenga que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. De hecho, la fortuna de la pareja que forma con el futbolista David Beckham asciende a más de 382 millones de euros. Sin embargo, la ex Spice Girl no ha dudado en solicitar una de las ayudas de Reino Unido a los empresarios que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.