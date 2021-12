Por qué se dice que ómicron podría acercar el fin de la pandemia tal y como la conocemos

NOEL CELIS via AFP via Getty Images

NOEL CELIS via AFP via Getty Images Una técnica de laboratorio en el Hospital de Shenzhen (China).

Aun haciendo mucho hincapié en que “es muy pronto todavía para afirmarlo”, el doctor López Hoyos comenta que esta sería “la evolución deseable” y “lógica” del coronavirus. “No quiere decir que vaya a producirse, ni que el virus desaparezca, sino que se convierte en endémico y se queda entre nosotros como otra infección más”, explica el inmunólogo. “Eso no significa que podamos relajarnos y pensemos que esto ya está acabado, ni mucho menos”, matiza el experto. La OMS ya alertó de que, aunque la variante resultase menos letal, si se confirma que es más transmisible y produce más reinfecciones, generará un mayor número de casos graves totales, con sus correspondientes hospitalizaciones y muertes.

Según el informe de la OMS publicado este miércoles, un total de 57 países han detectado casos de ómicron. En la Unión Europea, los 212 positivos registrados en 18 países corresponden enteramente a cuadros leves o asintomáticos. Si bien esto podría deberse a la protección de las vacunas, a que es pronto para que se haya desarrollado la enfermedad o a la falta de secuenciación, también es cierto que en Sudáfrica —el país que alertó de ómicron y donde se concentra la mayoría de positivos— la situación es similar: en el mundo no se ha comunicado (todavía) la muerte de ninguna persona infectada con ómicron.

Algo parecido ocurre con los diferentes brotes de ébola que ha habido en el mundo. “¿Por qué se paran solos?”, plantea el presidente de la SEI. “Porque la gente que enferma de ébola tiene unas diarreas sanguinolentas que los obligan a quedarse fundidos en la cama; de ese modo, la gente no infecta, y el virus apenas se propaga”, responde.

Raúl Ortiz de Lejarazu , profesor de Microbiología y ex director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, coincide con López Hoyos. Pese a que “es muy pronto” para poder predecir la evolución del SARS-CoV-2 y, más concretamente, de su variante ómicron, que el virus se haga más infectivo pero menos nocivo sería “un camino natural que recorren los virus que saltan de especie”, explica. “Lo contrario sería un suicidio biológico”, apunta Ortiz de Lejarazu.

FREDERIC J. BROWN via AFP via Getty Images Personal de vuelo de Air China en el aeropuerto de Los Ángeles tras el primer caso de ómicron detectado en EEUU.

“Lo que buscan los microorganismos patógenos es hacerse más infectivos y menos letales”, recalca López Hoyos. El covid lo conseguiría si finalmente produce una enfermedad leve, “la gente no hospitaliza, se relaciona y se facilita el contagio”, resume el inmunólogo, logrando así el objetivo del propio virus y, al mismo tiempo, de sus víctimas, la población humana.

Cabe insistir en que todavía no se sabe si esto ya está empezando a producirse, si llegará a suceder, o cuánto tardará. “Otros coronavirus han tardado años en ‘domesticarse’; la diferencia es que antaño no había vacunas y hogaño sí”, explica Ortiz de Lejarazu, que apunta a dos requisitos para poder decir que la llegada de ómicron “no es tan mala noticia”: el primero es que se confirme “como una variante más infecciosa pero menos virulenta capaz de imponerse a Delta”; el segundo, que no tenga “excesivo escape a la inmunidad vacunal”. Con todo, recalca el experto, “debería continuar la vacunación en todos los países del mundo que tienen coberturas muy bajas, porque el mejor caldo de cultivo [para el virus y sus nuevas variantes] es la tasa alta de infección”.

Los organismos internacionales estiman que ómicron podría hacerse dominante en Europa entre enero y marzo del próximo año, aunque, de nuevo, los datos son todavía “muy prematuros”, incide López Hoyos.

A la espera de conocer qué ocurre con la nueva variante, su transmisibilidad, su letalidad y su posible escape vacunal, lo que sí saben los expertos es cuál sería ahora mismo “el mejor de los escenarios”: que el virus “deje de generar hospitalizaciones como hasta ahora” y acabe “haciéndose endémico”, apunta el doctor Marcos López Hoyos. El deseo es ese. Que se cumpla está todavía por ver. “En ciencia siempre hay que esperar”, concluye el inmunólogo.