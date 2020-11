Por qué se ha colado Baby Yoda en la misión de SpaceX

En esta misión, Baby Yoda es lo que se conoce como un “indicador de gravedad cero”, generalmente un tipo de juguete de peluche para conocer si se ha alcanzado o no ese estado. Durante el trayecto a la Estación, la tripulación suele viajar con los cinturones abrochados por lo que no saben si han llegado a ese punto o no.

Además de este peluche, que apunta a ser todo un regalo estrella para estas navidades, en el pasado se han utilizado otros juguetes como el clásico perro astronauta. Aunque si algo ha dejado claro Elon Musk es que en las misiones de Space X estas mascotas cobran especial relevancia.

En mayo de 2019, cuando lanzó la primera cápsula con un único maniquí Elon Musk colocó también un peluche de miniatura de la Tierra al que llamó Earthy y que se agotó en solo unas horas en la página web de sus creadores, la empresa Celestial Budies.