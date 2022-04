Por qué se teme una victoria de Le Pen si Macron sacó más votos

Chesnot via Getty Images

Qué pasó en 2017

En cambio, en la segunda vuelta Macron se llevó el apoyo masivo de la población, con un 66,1% de los votos, frente al 33,9% que obtuvo la candidata ultraderechista. Sin embargo, parece que de cara al próximo 24 de abril el desequilibrio de fuerzas no es tal.

Qué podría pasar dentro de dos semanas

Qué dicen Macron y Le Pen

Ambos candidatos se disponen a pedir el voto de aquellas personas que no les votaron ayer. Macron tendió su mano “a todos” y prometió “inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas” de cara a la segunda vuelta. “Algunos [me votarán] para frenar a la extrema derecha, y sé que esto no es un apoyo a mi proyecto. Lo respeto”, reconoció Emmanuel Macron.