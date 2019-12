Por qué 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' no es una película más de la saga

No es una película cualquiera. Puestos a etiquetarla, habría que decir que Star Wars: El ascenso de Skywalker es LA película. La película que hoy lo inunda todo y la película que esta Navidad promete llenar de fans las salas de cine de toda España. Fans que, por cierto, llevan con la entrada en el bolsillo desde finales de octubre , cuando Disney abrió la venta para el estreno de este 19 de diciembre.

“Lógico”, pensarán muchos fans de la saga. ”¿Por qué?”, se preguntarán los poco o nada expertos en la materia. ”¿Qué tiene esta de particular frente a las otras diez películas (ocho si solo se cuentan los episodios de la saga)?”.

El ascenso de Skywalker tiene más misiones que hacen que no sea una película más: debe dar respuesta a las incógnitas que quedan aún en el aire (¿está vivo el Emperador Palpatine? ¿Se pasará Rey al lado oscuro? ¿Qué ocurrirá entre Kylo Ren y Rey?) y devolver a lo más alto a la saga, envuelta desde hace años en polémicas. La última, en 2018, con el histórico batacazo de Han Solo: Una historia de Star Wars, que no convenció ni a público ni a crítica .

El fracaso de la película protagonizada por Aaden Ehrenreich es el único dato que no manejaba J.J. Abrams cuando, en septiembre de 2017, le llegó la propuesta de dirigir el Episodio IX. Disney y Lucasfilm le pidieron que sustituyese al director y guionista Colin Trevorrow, al que habían despedido por falta de entendimiento

“Nos dimos cuenta de que tal vez estaba yendo en una dirección que muchos de nosotros no sentíamos que fuera realmente a donde queríamos. Teníamos un calendario, como a menudo ocurre con estas películas, y tuvimos que tomar una decisión difícil sobre si creíamos o no que podríamos llegar allí a tiempo”, explicó Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, en Joblo .

Abrams, bajo presión

“El director recompone el tejido enfermo de la última trilogía para devolvernos el brillo del mito (...) A sus pies, señor Abrams”, decía la crítica de El Mundo . “Ha hecho lo que Lucas, por pudor o chulería, no se atrevió: copiar los originales. (...) ha recogido el armazón de una nave abandonada para ponerla en marcha con piezas si no originales, lo más parecidas”, apuntaban en Cinemanía .

Por si no fuera suficiente, Abrams debe contentar a tres generaciones: el público de 1977, los que se sumaron a la saga en 1999 y los que lo hicieron en 2015 con la tercera trilogía. De ese éxito salen los elevados ingresos. “El despertar de la Fuerza (2015) y Los últimos Jedi (2017) no habrían podido registrar la taquilla que tuvieron si no hubieran funcionado bien en todos los rangos de edad”, explicó Matthew Ball, exjefe de estrategia de Amazon, a BBC.