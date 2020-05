Nunca un plato de un concursante de MasterChef había tenido tanta repercusión desde el de ‘ león come gamba ’. El de Saray de este lunes se convirtió en Trending Topic mundial, y no precisamente por su buena elaboración, sino por la polémica generada.

La concursante tuvo 20 minutos para pelar y cocinar una perdiz, pero se negó y decidió sacar de quicio al jurado, con el que ya tenía una relación tensa. Llegó a decir: ”¿Me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No me voy a poner aquí a arrancar plumas para daos la satisfacción”. Y sin vacilar, preparó lo que se aprecia en esta imagen:

“Toma. Pajarraco vivo para ti”. No le tembló el pulso. La pregunta es: ¿Cómo han llegado esas polémicas imágenes a emitirse en una cadena pública tratándose de un programa grabado?

Sin embargo, no hay una comunicación oficial de la corporación al respecto. No se puede decir ni que RTVE respalde ni rechace lo ocurrido.

“Desde la producción se pensó que en la grabación no había nada que cortar y no se ponen premisas, no hay censura para decidir lo que sale y lo que no”, explican dichas fuentes.