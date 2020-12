Por qué un test de covid-19 no protege del todo a su familia en Nochebuena

Qué es un test de anticuerpos

Por lo tanto, si el resultado es negativo (no hay anticuerpos) nos encontraremos ante un paciente que no ha estado en contacto con el virus, que no ha sufrido la enfermedad. Aunque también puede suceder que la prueba se haya realizado cuando el paciente está infectado (y en ocasiones enfermo) pero aún no ha producido anticuerpos. Por el contrario, un resultado positivo indica que el paciente ha estado en contacto con el virus.